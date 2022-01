Den irske befolkning har sagt farvel til 23-årige Ashling Murphy, der blev dræbt 12. januar. Imens har efterforskerne arbejdet intenst på at finde hendes morder – og nu er politiet ude med nye oplysninger i sagen.

Hundredvis af mennesker var dukket op i den lille landsby Mountbolus 18. januar for at se rustvognen med den 23-årige skolelærer trille væk efter hendes begravelsesceremoni.

Ashling Murphys skoleelever stod på række med et billede i hånden af hende og en rose for at vise deres sorg og sige endeligt farvel.

Resten af den irske nation kunne følge med i den triste begivenhed gennem nyhedsmedierne. Og til dem, der var ekstra årvågne, havde politiet nyt i drabssagen.

A musician reacts during the funeral of late 23-year-old teacher, Ashling Murphy, who was murdered while out jogging, outside the St. Brigid's Church in Mountbolus near Tullamore, Ireland January 18, 2022. REUTERS/Clodagh Kilcoyne TPX IMAGES OF THE DAY Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere A musician reacts during the funeral of late 23-year-old teacher, Ashling Murphy, who was murdered while out jogging, outside the St. Brigid's Church in Mountbolus near Tullamore, Ireland January 18, 2022. REUTERS/Clodagh Kilcoyne TPX IMAGES OF THE DAY Foto: CLODAGH KILCOYNE

For da Ashling Murphy på sin løbetur ved højlys dag blev brutalt dræbt på gaden, lykkedes det gerningsmanden at flygte.

Men allerede dagen efter var politiet på sporet af 31-årige Jozef Puska, der havde opsøgt et hospital i Dublin med alvorlige skader.

Politiet overvågede Puska, mens han var indlagt, og da han var rask nok til at blive udskrevet, blev han anholdt – mistænkt for drab. Det var selvsamme dag, som Irland sagde farvel til Ashling Murphy.

Onsdag kunne politiet så fortælle, at de havde anholdt endnu en mistænkt i sagen.

Der var også her tale om en mand i 30erne, som blev anholdt for angiveligt at tilbageholde information omkring drabet, skriver det irske medie RTÉ.

Han er dog løsladt igen onsdag aften.

Dog er Jozef Puska, som var den første anholdte i sagen, onsdag aften blevet tiltalt for mordet på Ashling Murphy, oplyser Daily Mail og Metro.

Det kom frem efter et møde i Tullamore District Court, hvor Puska var til stede.