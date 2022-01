På en dag, hvor hundredvis af irere har taget afsked med den 23-årige skolelærer Ashling Murphy, som blev dræbt på sin løbetur, er der kommet nyt i sagen.

For en mand i 30erne er onsdag blevet anholdt – mistænkt for at dræbe den 23-årige kvinde i byen Tullamore ved højlys dag 12. januar.

Det skriver det irske medie RTÉ.

Den nu anholdte mand henvendte sig ved St James' Hospital i Dublin 13. januar – dagen efter drabet – med voldsomme skader. Det fik personalet til straks at alarmere politiet.

Manden blev derfor anholdt, kort efter at han blev udskrevet tirsdag 18. januar.

Her blev han kørt til Tullamore Garda Station, hvor han skal være i politiets varetægt det næste døgn.

Mens manden var indlagt, blev han overvåget af politiet, og i mellemtiden blev der samlet bevismateriale fra obduktionen af Ashling Murphy.

Mordet på den unge Murphy har rystet en hel nation og er blevet kilden til hashtagget #SheWasGoingForARun, hvor primært kvinder diskuterer andre kvinders sikkerhed.

Ashling Murphys elever stod ude foran kirken med et billede af hende og en rose i hånden. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Ashling Murphy blev begravet denne tirsdag, hvor et hav af mennesker var dukket op for at sige endeligt farvel, skriver RTÉ.

Dem, der ikke havde mulighed, for at vise deres respekt, har kunnet følge med i de irske medier hele dagen. Da sagen, som sagt, optager hele nationen.

Under begravelsen havde præsten sagt til Ashling Murphys familie og kæreste, 'at de var blevet frarøvet den bedste gave – en gave, der kun gav glæde og kærlighed, sjov og latter to mange udover familien'.

Ude foran kirken stod Ashling Murphys familie, venner, men også hendes skoleelever klar til at se rustvognen køre afsted med 23-årige.

Eleverne stod på en række og bar hver en rose og et billede af Murphy.

Også landets uddannelsesminister, Norma Foley, var dukket op for at vise sympati med lærere og elever.