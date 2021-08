Efterforskningslederen, der rådgives af en spåkone, en sovende retssal og en forvirret mistænkt.

Sådan er motivet på den illustration, hovedmistænkte i Madeleine McCann-sagen, tyske Christian Brueckner, har tegnet og lækket til pressen.

Den hånlige tegning forventes at komme på bagkant af efterforskernes inddragelse af den tyske clairvoyant, Michael Schneider. Forhåbningen var, at han kunne bringe dem videre i sagen, skriver flere medier, heriblandt Dailymail.

Du kan se tegningen længere nede i artiklen.

Tysk politi er ikke i tvivl om, at Christian Brueckner, 43, er ansvarlig for Madeleines forsvinden. Foto: Carabinieri Vis mere Tysk politi er ikke i tvivl om, at Christian Brueckner, 43, er ansvarlig for Madeleines forsvinden. Foto: Carabinieri

Christian Brueckner har siden juni sidste år, været mistænkt for at have bortført og dræbt den 3-årige Madeleine McCann i Portugal i 2007.

Han er tidligere mistænkt – og dømt – for pædofili og voldtægt, og afsoner på nuværende tidspunkt en syvårig dom for voldtægt på en ældre kvinde.

Anklagemyndighederne samler fortsat bevismateriale mod Christian Brueckner i Madeleine McCann-sagen, og den er derfor endnu ikke sat for retten.

Det er anden gang det lykkes Christian Brueckner at lække breve fra fængslet i Oldenburg i Tyskland.

For to måneder siden florerede et brev, hvori han kritiserede samme efterforskningsleder og statsadvokat – Hans Christian Wolters – og opfordrede ham til at trække sig fra sagen.

Ifølge Hans Christian Wolters, er en dom mod Christian Brueckner ikke presserende:

»Som det ser ud nu, vil han være tilbageholdt de næste år. Det betyder, at han ikke kan stikke af fra os. Vi vil tage os den tid, vi behøver.«

I år udgør det fjortende år for Madeleine McCanns forsvinden. I den forlængelse delte forældrene i maj den besked, at de fortsat holder fast i håbet om at finde deres datter.