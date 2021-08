Der florer i øjeblikket mange rystende og hjerteskærende videoer fra Afghanistan på nettet.

Og en ny, hvor afghanske mødre smider deres babyer over pigtråd i Kabul lufthavn, er bestemt ingen undtagelse. Flere afghanske mødre vil nemlig gå meget langt for at få deres nyfødte babyer væk fra landet og Taliban.

Der advares derfor mod meget stærke billeder i videoen, hvor mødrene smider deres babyer over pigtråd, efter at have bedt britiske tropper om at redde dem fra Taliban.

»Det var forfærdeligt. Kvinder kastede deres babyer over pigtråden og bad soldaterne tage dem (med ud af Afghanistan, red.). Nogle af babyerne sad fast i pigtråden,« siger den anonyme officer til Sky News.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1 — Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021

Matt Zeller, der har lagt videoen på Twitter skriver:

»Folk er så desperate efter at flygte fra #Taleban, at de passerer babyer og børn frem til porten i #Kabul lufthavn.«

Den hjerteskærende scene udspillede sig, da lokalbefolkningen også overrakte deres børn til amerikanske soldater på den anden side af en lufthavnsmur i håb om at få dem placeret på evakueringsflyvninger. Det skriver New York Post.

Efterfølgende har den britiske forsvarsminister Ben Wallace oplyst til Sky News, at Storbritannien ikke kan evakuere små børn fra Afghanistan uden deres forældre. Han tilføjer, at børnene vil blive forsøgt hjulpet sammen med resten af deres familie.

Her sover et afghansk barn på et amerikansk evakueringsfly ud af Kabul.