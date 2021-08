Der bliver i øjeblikket delt hjerteskærende videoer fra Kabuls lufthavn på sociale medier.

På dem forsøger lokale såvel som turister at komme ud af Kabul, mens Talibans styrker omringer lufthavnen. To af dem er Marinas mor og far.

»Det er mine forældre. Jeg vil have, at de skal komme tilbage i sikkerhed. Jeg er bange for, at de ikke kommer hjem igen,« fortæller 21-årige Marina Hazrat, der bor ved Skanderborg.

Hendes forældre, Zakiya og Ghulam, er danske statsborgere, men rejste for halvanden uge siden på miniferie til Kabul for at besøge familie.

Men i takt med at Taliban har udvidet sit territorium med lynets hast, har Marina bekymringer for sine forældre gjort det samme.

»Min bror og jeg har ringet flere gange og sagt, at de skal skynde sig hjem,« fortæller hun.

Men ifølge Marina var hendes forældre ikke klar over, hvor slem situationen egentlig var, før nu:

»De vidste ikke, at Taliban havde indtaget Kabul. Ingen havde troet, at de ville overtage Afghanistan så hurtigt,« siger Marina.

Marina savner sine forældre, der lige nu er strandet i Kabul.

Men da den barske virkelighed gik op for hendes forældre, skynde de sig ud til lufthavnen i Kabul. Og her fik Zakiya og Ghulam sig endnu et chok.

»De har ringet og fortalt, at folk går amok. At folk skubber hinanden,« fortæller Marina, meget bekymret.

Videoen øverst i artiklen har hun modtaget fra sine forældre, der har tilbragt hele dagen i lufthavnen i håb om, at kunne sætte kurs mod Danmark.

Desværre bliver det ikke i dag, fortæller Marina.

»Min mor har lige ringet og sagt, at det kun er de højstillede familier, der kommer med flyet lige nu. De, der har penge, kommer først.«

Selvom hun er bange for, at hun ikke ser sine forældre igen, er der dog håb at spore.

Marina bror har nemlig fået skrevet forældrene på en liste hos Udenrigsministeriet, der skulle give dem plads på et fly tirsdag.

Sms fra Udenrigsministeriet.

Men ifølge Marina er der ingen kontrol i lufthavnen, og der er ren kaos. Derfor tør hendes forældre ikke have nogen forhåbninger om at komme med:

»Efter deres oplevelser i dag, kan de slet ikke se, hvordan det skal lykkes,« fortæller hun.

Udenrigsministeriet oplyser til B.T., at 60 danske statsborgere eller personer med lovligt ophold i Danmark fortsat mangler at blive evakueret fra Afghanistan.