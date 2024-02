At en gruppe unge danske turister forleden var involveret i en grim ulykke i Thailand er desværre egentlig ikke så overraskende.

For nok er landet en særdeles populær feriedestination, men som divisionsdirektør for Rejseassistance ved SOS International, Karin Tranberg, siger det:

»Thailand er absolut det sted, hvor vi har flest sager med trafikuheld,« lyder det til TV 2 med en tilføjelse om, at det høje antal selvfølgelig også skyldes den store mængde af danske turister.

Men statistikken bakker det op:

Ifølge WHO dør der over 20.000 mennesker i trafikken hvert år i Thailand.

Det svarer til op mod 60 dødsfald om dagen. Altså. Hver. Eneste. Dag.

Sagt på en anden måde er der tale om 32,7 dødsfald om dagen pr. 100.000 indbyggere, hvilket kun bliver 'overgået' af sølle otte andre lande i verden (de ligger alle i Afrika eller Mellemamerika).

Til sammenligning er tallene i nabolandene kun halvt så høje, og i Danmark er der tale om fire dødsfald pr. 100.000 indbyggere om året.

Trafikken kan være voldsom i Thailand. Foto: Wally Santana/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Trafikken kan være voldsom i Thailand. Foto: Wally Santana/AP/Ritzau Scanpix

Det var torsdag aften lokal tid, at en såkaldt minibus med 13 unge danskere i alderen 19-24 år forulykkede.

Alle danskere kom til skade i forskellig grad og er stadig indlagt, mens den 50-årige chauffør omkom, da det gik galt på den bjergrige rute med mange hårnålesving fra Chiang Mai til Pai.

Og sådan sker det altså igen og igen i Thailand.

Som Bangkok Post skriver, har antallet af ulykker i mange året været forbundet med 'hensynsløs kørsel, manglende undervisning, manglende håndhævelse af loven og udfordringer med infrastrukturen'.

Danske Mikkel Tofte Jørgensen, medejer af rejsebureauet We Travel og forfatter af rejseguiden 'Turen går til Thailand' har selv boet i Thailand i flere år.

Han siger, at thailænderne har et langt mere lemfældigt forhold til regler i trafikken og ofte kører på grænsen af det forsvarlige.

Og ifølge ham gælder det ikke mindst mange af de chauffører, der kører de minibusser, som de 13 danskere forulykkede med.

»Derfor vil mit bedste råd også være helt at undgå dem, når man skal rejse på egen hånd i Thailand,« siger han til Ritzau:

»Vælg en taxa eller en af de offentligt drevne busruter. Eller rejs med toget. Det er lidt dyrere alternativer, men de er også sikrere.«

I Thailand har Tairjing Siripanich, der er chef for de nationale kampagner mod spritkørsel, over for Sky News sat lignende ord på, hvorfor det ofte går helt galt i trafikken.

Han sammenligner med tiden under coronapandemien, hvor thailænderne faktisk med meget positive resultater levede med stramme restriktioner.

»Alle tog covid-19 meget alvorligt: Både myndighederne og befolkningen, og derfor fik vi kontrol over det. Men trafikulykkerne tager vi ikke så alvorligt,« konkluderer han.