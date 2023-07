Hedebølgen buldrer fortsat flere steder i Europa – og nu har den fået fatale konsekvenser.

En 44-årig mand er afgået ved døden i Italien som følge af de høje temperaturer, skriver CNN.

Der er tale om en vejarbejder, som kollapsede i solen i den nordlige by Lodi, hvor man tirsdag målte over 40 grader.

Han blev fragtet til et nærliggende hospital, men hans liv stod ikke til at redde.

Sådan så Europa ud klokken 09 torsdag morgen. Foto: Meteored.

»Vi står over for en bølge af unormal varme på uudholdelige niveauer. Måske skulle det være sådan, at der i de varmeste timer tages alle nyttige forholdsregler for at undgå tragedier som den, der skete i dag,« udtaler den italienske politiker Nicola Fratoianni.

Også i Rom er adskillige, særligt turister, kollapset som følge af de høje temperaturer.

Flere steder i Italien registrerer man i øjeblikket temperaturer på mellem 40 og 45 gader.

Og det er ikke kun i støvlelandet, at varmen bliver beskrevet som uudholdelig.

Dele af Frankrig, Tyskland og Schweiz har i løbet af ugen også svedt med temperaturer op mod 40 grader.

I Grækenland frygtes det, at visse områder bliver op mod 48 grader i løbet af næste uge.

Så varmt har det allerede været i Spanien, hvorfor myndighederne har udsendt advarsel til borgere om at være særligt opmærksom på varmen.

Eksperter har da også været ude med råd om, hvad du skal og ikke skal gøre, når temperaturerne lægger sig mellem 40 og 50 grader.

