Efter man endnu engang havde ledt i et naturreservat for at finde spor af en eftersøgt mand, fandt man onsdag dét, man i første omgang blot betegnede som »ting af interesse.«

Nu løfter politiet sløret for, hvad det er, man helt præcist har fundet – og som man mener tilhører den efterlyste Brian Laundrie.

Det skriver Independent og CNN.

Siden midten af september har både politi og FBI ledt efter den 23-årige mand, der beskrives som en 'person af interesse', når det kommer til sagen om hans kæreste, den et år yngre Gabrielle 'Gabby' Petito', der i sidste måned blev fundet liggende død i en skov.

De to var i sommer taget på roadtrip sammen, og det var meningen, at turen skulle have varet lige til halloween. Men sådan endte det ikke.

Allerede 1. september dukkede Brian Laundrie op hjemme hos sine forældre i Florida. Alene. Og uden at ville svare på spørgsmål om, hvor Gabby var.

Da eftersøgningen på den forsvundne kvinde tog til, forduftede Brian Laundrie selv. Ifølge hans forældre var han taget ud for at vandre i et naturreservat, Carlton Reserve, men han vendte aldrig tilbage igen. Heller ikke selvom politiet havde givet udtryk for, at de gerne ville tale med ham.

Kort tid efter fandt man Gabbys lig i en skov i en anden delstat, og en obduktion viste, at hun var blevet kvalt.

Politi, FBI og sporhunde har siden ledt efter den forsvundne mand – og onsdag gjorde man nogle potentielt afgørende fund i netop Carlton Reserve.

Faktisk var det tilsyneladende Brian Laundries far, der endte med at finde en af tingene, fortæller familiens advokat, Steve Bertolino, til CNN.

Både faderen, Chris Laundrie, og moderen, Roberta Laundrie, havde onsdag været med ude at lede efter sønnen i naturreservatet i et område, der indtil nu har stået under vand.

»Tilfældigvis faldt de over disse ting,« forklarer advokaten.

Forældrene havde fulgt en sti inde i naturreservatet, mens politiet søgte rundt i umiddelbar nærhed af parret.

På et tidspunkt valgte faderen at gå væk fra selve stien og begyndte at lede i andre områder:

»På et tidspunkt lokaliserer Chris det, der kaldes en tørsæk (en vandtæt taske, red.). Tørsækken er en hvid taske, der lå inde i skoven omkring seks meter fra stien,« forklarer advokaten.

Det var egentlig meningen, at faderen ville lade tasken ligge, så betjentene kunne se den ligge der, men betjentene var på det tidspunkt ikke i umiddelbar nærhed, fortæller advokaten. Og da Chris Laundrie fik øje på en journalist i nærheden, valgte han at samle tasken op og tage den med hen til en betjent i stedet.

Det viste sig, at den betjent, som Chris Laundrie fremviste tasken til, kunne fortælle, at også politiet havde fundet en rygsæk i nærheden.

Men det var ikke det eneste:

»På samme tid fik Laundrie-familien at vide, at man også havde fundet mulige ligrester nær rygsækken, og de blev bedt om at forlade naturområdet,« forklarer advokaten til CNN og fortæller, at familien er 'hjerteknuste' over opdagelserne.

På et efterfølgende pressemøde har FBI-agenten Michael McPherson, der leder efterforskningen, fortalt, at ejendele, der blev fundet, tilhører den eftersøgte mand.

Udover taskerne fandt man også en notesbog, der tilhører Brian Laundrie.

Man skal nu undersøge, om de mulige ligrester også kan stamme fra den forsvundne mand. På et pressemøde fortalte Michael McPherson ifølge Independent, at det dog kan tage noget tid, før man har det endelige resultat.

»Med noget held kan det tage en dag eller to, men det kan også tage længere tid,« sagde han.

Efterforskningen af sagen fortsætter imens, man venter på svaret.