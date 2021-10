»Han var ude i haven, da det skete, så det var en virkelig forfærdelig, forfærdelig oplevelse.«

Sådan forklarer den lokale rådmand i Clewer East, Karen Davies, om en rigtig skidt hændelse, som en af beboerne i Windsor havde i juli måned.

Manden, der bliver omtalt, bor ved Windsor Castle og var ude i sin have, da et fly på vej mod Heathrow lufthavn fløj over Windsor.

Det skriver BBC.

Ifølge rådmanden skulle manden være blevet »sprøjtet på, på en meget ubehagelig måde« med menneskeafføring fra flyet.

Hændelsen var med på et møde i luftfartsforum for Royal Borough Of Windsor & Maidenhead, hvor Karen Davies forklarede, at manden selv, hele hans have og parasoller angiveligt blev dækket af afføring.

Det var manden selv, der kontaktede Karen Davies, som derefter tog hændelsen op på mødet.

En af deltagerne på mødet, John Bowden, kalder hændelsen for én ud af en million.

Han mener, at det varmere vejr kan have betydning for den mere flydende konsistens på afføringen.

En anden rådmand på mødet, Geoff Paxton, har arbejdet i lufthavne i 40 år. Ifølge ham sker den slags meget sjældent.

»Vi plejede at have problemer med blå is ved ankomst, men det var, fordi toiletterne engang lækkede«.

Det problem er der dog ikke længere, lyder det.

Ifølge Karen Davies har manden på trods af en skidt oplevelse ikke tænkt sig at lægge sag an.

Historien melder intet om, hvorvidt det flydende, der faldt fra himlen, rent faktisk var afføring fra mennesker.