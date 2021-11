Tirsdag blev juryen ved Retten i Kenosha i USA præsenteret for to helt forskellige udgaver af den amerikanske teenager Kyle Rittenhouse.

Ifølge anklagerne var han en selvtægtsmand, som dræbte to personer. Forsvarerne derimod beskriver ham som en skræmt dreng, der blot beskyttede sig selv mod pøblen.

Den nu 18-årige Rittenhouse er sigtet for at have dræbt to personer og såret en tredje med en semiautomatisk riffel 25. august 2020. Drabene skete i Kenosha i Wisconsin, USA, under en protestdemonstration mod politiet, der havde skudt en farvet mand to dage tidligere.

Rittenhouse har erklæret sig ikke skyldig i de to drab og i forsøg på at dræbe det tredje offer. Det skriver Reuters.

Kyle Rittenhouse på vej ud under en pause i retten mandag.

Forsvaret startede med at fastslå, at to af de mænd, som Rittenhouse havde dræbt, havde rakt ud efter hans riffel. Det fik den dengang 17-årige dreng til at frygte, at den ville blive brugt imod ham. Den tredje mand havde haft et håndvåben, sagde Mark Richards. Han var en del af den pøbel, der angreb den 17-årige.

Kontrasten stod anklageren Thomas Binger for. Han beskrev Rittenhouse, der var 17 år på gerningstidspunktet, som drengen, der havde været overfaldsmanden.

Han beskrev igen og igen, at teenageren var den eneste, som havde skudt nogen den aften, hvor hundredvis var på gaderne for at protestere mod politivolden.

De fleste var fredelige, mens nogle gik amok. De stak ild til flere bygninger og stjal fra forretningerne.

Dominick Black blev oprindelig sigtet for at have købt riflen til Rittenhouse, der var for ung (17 år) til at købe den legalt.

Urolighederne i Kenosha opstod, efter at hvide politifolk skød og sårede en sort mand ved navn Jacob Blake.

Nogle konservative kræfter i USA ser Kyle Rittenhouse som en helt, der tror på retten til at bære våben. Andre på venstrefløjen ser ham som en, der holder af våben og går amok.

Rittenhouse er sigtet for mordet på den 36-årige Joseph Rosenbaum og den 26-årige Anthony Huber. Han er også sigtet for at have såret den 27-årige Gaige Grosskreutz, som blev ramt i armen.

Dominick Black var retssagens første vidne, og han er selv blevet sigtet for at have købt riflen til Rittenhouse, der var for ung til at købe den legalt. Han snakkede med Rittenhouse få øjeblikke efter skyderiet og beskrev ham som meget distræt.

»Han var helt ude af den. Han var virkelig bange, bleg og svedende,« sagde Black.

»Han sagde, at han blev nødt til at gøre det. Det var selvforsvar, folk forsøgte at såre ham.«

Ifølge loven i Wisconsin må man bruge dødelige midler, hvis man mener, det er nødvendigt for at stoppe en fra at dræbe eller såre sig.