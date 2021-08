En amerikansk mand er blevet anholdt og sigtet for drabene på sine to små børn.

Den 40-årige surferlærer er sigtet for at have transporteret sine børn til Mexico, hvor han skal have slået dem ihjel med en harpun, som er et slags kastespyd, der bruges til at fange fisk.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt NBC og New York Times.

Ifølge politiet har manden ved navn Matthew Taylor Coleman indrømmet drabene på sine børn på henholdsvis ti måneder og to år.



Ifølge ham selv slog han dem ihjel, fordi deres DNA var 'inficeret', og han derfor frygtede, at de ville udvikle sig til monstre og gøre skade på jorden.

Matthew Taylor Coleman dræbte sin børn på brutal vis, fordi han mente, at de var blevet inficeret af alienblod. Foto: Privat Vis mere Matthew Taylor Coleman dræbte sin børn på brutal vis, fordi han mente, at de var blevet inficeret af alienblod. Foto: Privat

Matthew Taylor Coleman var angiveligt blevet påvirket af konspirationsteorier fra fællesskaberne AQnon og Illuminati, og han har udtalt til politiet, at det var hans hustru, der havde overført den 'inficerede DNA' til børnene.

Og det var netop konen, som i første omgang tilkaldte politiet, fordi hendes mand lørdag kørte afsted med deres to børn uden at fortælle hende, hvor de tog hen.

Hun afviste dog over for politiet, at hun troede, at manden ville gøre skade på børnene, og derfor blev der ikke gjort mere før søndag, hvor hun atter engang ringede til politiet, fordi han stadig ikke var dukket op med børnene.

Politiet fik hende til at benytte sig af 'Find My iPhone'-appen, som viste, at hendes mand befandt sig i Mexico, og derefter blev det pludselig til en mulig kidnapningssag, hvor FBI blev involveret.

Vred spyddet rundt i datterens krop

Mandag blev Matthew Taylor Coleman så tilbageholdt, da han forsøgte at krydse grænsen fra Mexico til USA.

Her var børnene ikke at finde, men der var blodpletter i hans bil.

Matthew Taylor Coleman indrømmede sin ugerning på stedet og nærmest samtidig blev hans to døde børn fundet i en grøft af mexicansk politi.

Ifølge amerikanske medier har Matthew Taylor Coleman forklaret, at han dræbte sin ti-måneder gamle datter først ved at spide hende i hjertet.

Da hun ikke døde med det samme, valgte han at vride spyddet rundt i kroppen på hende, hvilket medførte, at han skar sig selv i hånden.

Efterfølgende dræbte han sin søn og smed begge børns lig i en grøft, hvorefter han kørte videre og smed sit blodige tøj væk, før han forsøgte at køre hjem til Californien.

Han har udtalt følgende om sit motiv til politiet:

»Efter at have læst QAnons og Illuminatis teorier så jeg lyset og indså, at min kone var inficeret med alien-DNA, som hun havde givet videre til vores børn. Jeg blev nødt til at slå dem ihjel for redde verden fra monstre.«

I konspirationsteorierne, som Matthew Taylor Coleman hentyder til, påståes det, at alienlignende monstre er i gang med at overtage verden ved for eksempel at arbejde i vigtige stillinger i Hollywood eller i regeringer verden over.

Ud over at spyde sine to børn med en harpun, havde Matthew Taylor Coleman også stukket sin datter 12 gange og sin søn fem gange med en kniv.



Han er indtil videre fængslet uden mulighed for kaution. Næste høring i sagen er 31. august.