Man kan næsten ikke blive overrasket over O.J. Simpson …

Manden har trods alt skrevet bogen 'If I did it' (Hvis jeg gjorde det.), hvor han i detaljer beskriver, hvordan han hypotetisk kunne have begået drabene på sin ekskone, Nicole Brown Simpson, og hendes ven Ronald Goldman.

To drab, som han i 1995 blev frikendt for i århundredets retssag, men som han efterfølgende blev dømt ansvarlig for i et civilt søgsmål.

Men nu formår den tidligere NFL-stjerne alligevel at chokere atter engang.

O.J. Simpson med ekskonen Nicole Simpson og deres børn. Foto: FRED PROUSER Vis mere O.J. Simpson med ekskonen Nicole Simpson og deres børn. Foto: FRED PROUSER

I et nyt interview med The Athletic siger han nemlig, at han holder sig langt væk fra Los Angeles, fordi han er bange for at støde ind i 'den rigtige morder'. Det skriver TMZ.

»Jeg har det dårligt med L.A,« siger O.J. Simpson i interviewet og fortsætter:

»Folk synes måske, at det er opmærksomhedssøgende at sige det her, men jeg risikerer jo at sidde ved siden af den person, der gjorde det, hvis jeg tager til L.A.«

Dette er dog ikke det eneste chokerende, som O.J. siger i interviewet.

O.J. Simpson politifoto, fra da han blev anholdt for drabene. Foto: Unknown Vis mere O.J. Simpson politifoto, fra da han blev anholdt for drabene. Foto: Unknown

Den tidligere NFL-spiler fortæller også, at han altid har haft en specifik person i tankerne, som, han tror, myrdede Nicole Brown Simpson og Ronald Goldman.

»Jeg havde en mistænkt, som jeg bad mine advokater om at tage et kig på. Jeg tror stadig, at han var involveret i drabene, men jeg kan ikke tale om det.«

Selvom O.J. Simpson blev erklæret uskyldig i straffesagen og dermed aldrig kom i fængsel for drabene, så har han stadig siddet bag tremmer i en lang årrække.

I 2007 brød han og seks andre mænd nemlig ind på et hotelværelse i Las Vegas for at stjæle en række sportsklenodier fra Simpsons tidligere sportskarriere.

O.J. Simpson i retten i 2008. Foto: ISAAC BREKKEN Vis mere O.J. Simpson i retten i 2008. Foto: ISAAC BREKKEN

På hotelværelset var Bruce Fromong, som handler med sportsklenodier, og som netop havde fået fingrene i nogle af Simpsons tidligere effekter.

O.J. Simpson blev anholdt tre dage efter røveriet og blev senere kendt skyldig i ti sigtelser, herunder røveri og forsøg på kidnapning.

Han blev idømt 33 års fængsel, men blev prøveløsladt i 2017.

Han bor den dag i dag i Las Vegas.