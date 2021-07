Alexander, hvis efternavn ikke bliver offentliggjort af sikkerhedsmæssige årsager, var en af de to gidsler, der onsdag blev taget som gidsel i Hällbyanstalten i Sverige.

Efter syv lange timer blev han løsladt, og allerede torsdag – dagen efter den voldsomme oplevelse – taler han ud om oplevelsen.

Det gør han til den svenske avis Aftonbladet.

Kort efter klokken 12 blev den fængselsansatte Alexander sammen med en kvindelig kollega taget som gidsel af de to drabsdømte – 30-årige Isak Dewit og 24-årige Haned Mahamed Abdullahi.

Det er to indsatte, der har taget to betjente som gidsler.

Med barberblade fastgjort til tandbørster blev Alexander og en kollega taget som gidsler i et drama, der varede i ni timer. Han er torsdag hjemme med sin familie. Oplevelsen fra dagen før sidder selvsagt stadig dybt i ham.

»Det er tydeligt, at du ikke har det godt, når noget som dette sker, men nu sidder jeg herhjemme med min mor, min søster og min kone,« siger Alexander til Aftonbladet.

»Jeg sov meget lidt i nat. Du falder i søvn i en halv time, så vågner du op og falder i søvn igen. Sådan har det været hele natten,« fortæller han videre.

Ifølge sikkerhedsdirektøren i det svenske fængselsvæsen, Jörgen From Nordin, har Alexander og den kvindelige kollega ikke været udsat for vold eller lidt fysisk skade.

ESKILSTUNA 20210721 En stor insats pågår på Hällbyfängelset utanför Eskilstuna. Två morddömda fångar har tagit två ur personalen som gisslan.

Han fortæller dog, at de tager situation meget alvorlig, og at der vil blive taget hånd om de involverede i gidseltagningen.

Gerningsmændene blev arresteret på stedet og derefter ført til politistationen i Eskilstuna, der ligger nær anstalten. Begge er mistænkt for to tilfælde af kidnapning.