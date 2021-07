Efter 23 år bag tremmer kan en mand fra Staten Island i New York City få sin frihed tilbage.

50-årige Grant Williams blev nemlig den 5.april 1996 anklaget for at have skudt og dræbt Shdell Lewis ude foran et boligkvarter i byen.

Han blev fundet skyldig af en jury i november 1997, og blev idømt 25 års livstid i fængsel. Det skriver New York Post.

Men sagen var udelukkende baseret på vidnesbyrd fra ét vidne og én politimand og man ignorerede derfor andre vidner, der gav Williams et alibi natten til skyderiet.

Indtil nu.

Efter at have set på helheden af de efterforskningsmæssige omstændigheder og på de mange beviser, der peger på det modsatte, er man nemlig nu kommet frem til en anden konklusion.

»Vi kan nu konstatere, at Mr. Williams er uskyldig og kan konkludere, at vores retssystem svigtede ham,« sagde Statsadvokaten Michael McMahon Grant i en erklæring torsdag og undskyldte den forsinkede retfærdighed.

Williams bærer midlertidigt ikke nag, men takkede den nye Statsadvokat for at have trådt ind og gjort hans liv anderledes i dag.

Fejlhåndteringen af sagen begyndte allerede omkring en halv time efter skyderiet, da et 17-årigt vidne ved boligkomplekset fortalte betjente, at det sandsynligvis var en person ved navn 'Boo Boo', der havde gjort det.

Williams, som dengang var på prøveløsladelse, viste sig at have det samme kaldenavn.

Politiet talte også med en familieven, der var sammen med Lewis, da han blev skudt og fortalte politiet, at Williams ikke var skytten - en detalje, der aldrig dukkede op under retssagen.

Sagen er den første uretmæssige domssag i Staten Island.