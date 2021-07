For 22 år siden blev den 17-årige brite Victoria Hall fundet dræbt lige udenfor Ipswich i England.

Onsdag morgen anholdte det britiske politi en mand, som man mistænker for drabet.

Ifølge BBC har manden ikke tidligere været anholdt i forbindelse med efterforskningen af sagen fra 1999.

I september det år tog Victoria Hall sammen med en veninde på natklub. Hun kom aldrig hjem igen.

Natten til 19. september – omkring klokken to – sagde hun og veninden farvel efter at have fået natmad på en grillbar ved Undercliff Road West – få meter fra Victoria Halls hjem.

Dagen efter, da hendes forældre bemærkede, at hun ikke var kommet hjem, meldte de hende savnet, og politiet indledte en eftersøgning.

Der skulle gå fire dage, før hun dukkede op i en vejkant omtrent 40 kilometer fra sit hjem.

En hundelufter fandt henden nøgen og død, og en stor efterforskning blev sat i gang. Men hendes tøj og ejendele blev aldrig fundet.

Det samme var gældende for hendes drabsmand.

Sagen blev til sidst lagt på hylden. I hvert fald lige indtil 2019, hvor politiet i Suffolk på baggrund af nye informationer valgte at gennemgå den på ny.

Hvilke oplysninger, der er tale om, er uvist. Det samme er informationer om den nu anholdte mands identitet.

Sikkert er det dog, at han er mistænkt for at have frataget teenagepigen livet. Og at han lige nu er i politiets varetægt, hvor han bliver afhørt.