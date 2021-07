En fem-årig dreng er lørdag blevet fundet død i en flod i byen Bridgend i det sydlige Wales.

Det oplyser det britiske politi ifølge Sky News.

Politiet blev gjort opmærksom på, at drengen var savnet klokken 5:45 lokal tid.

Efter en længere eftersøgning blev drengen fundet livløs i floden Ogmore i det sydlige Wales.

Han blev omgående fragtet til det nærtliggende hospital Princess of Wales Hospital.

Her stod det klart, at hans liv ikke var til at redde.

Familien er underrettet om det tragiske uheld.

Politiet efterlyser nu øjenvidner eller andre personer, der kunne have en idé om, hvordan drengen kunne ende i floden uden opsyn.