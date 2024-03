På det ene billede sidder han med armen om en hund. På et andet billede sidder han mellem to hunde, mens han spiser pastaskruer.

Og på et tredje billede står manden bøjet hen over en hund ude i et skovlignende område.

Alle tre billeder er udsendt af det tyske kriminalpoliti i Niedersachsen, som håber, at billederne kan være med til at føre til, at manden bliver fundet.

Han er nemlig et af omdrejningspunkterne for en massiv eftersøgning, der den seneste tid har stået på i området.

Her ses et af billederne af den formodede mistænkte mand. Foto: Landeskriminalamt Niedersachsen

»Betjente appellerer nu til offentligheden med nylige fotos, der med stor sandsynlighed viser Burkhard Garweg,« lyder det i pressemeddelelsen fra politiet i forbindelse med offentliggørelse af billederne.

Men hvem er så denne Burkhard Garweg, der formentlig er manden på billederne?

Han er en 55-årig mand, der i årtier har været på flugt fra myndighederne, da han beskyldes for at have været tidligere medlem af den nedlagte radikale venstrefløjsgruppe Rote Armee Fraktion (RAF).

Han mistænkes for – sammen med blandt andre 69-årige Ernst-Volker Staub – at have stået bag røverier og forsøg på drab i perioden 1999 til 2016, efter at RAF ellers havde erklæret sig selv nedlagt.

Her ses et af de billeder, som det tyske politi har offentliggjort. Foto: Landeskriminalamt Niedersachsen

Røverierne skal have været med til at finansiere deres liv under jorden, lyder det.

De nye billeder, som kriminalpolitiet i Niedersachsen (LKA) har sendt ud, mens at være blevet taget i årene fra 2021 og 2024.

»Det seneste billede viser formentlig Burkhard Garweg, der sidder i sofaen mellem to hunde og spiser,« lyder det.

»Om hundene er Burkhard Garwegs kæledyr, er endnu under efterforskning.«

Manden, der menes at være på billederne, mistænkes for 'drabsforsøg og forskellige forsøg på og fuldbyrdede alvorlige røverier'. Foto: Landeskriminalamt Niedersachsen

De seneste dage er der opstået fornyet og massiv fokus på Burkhard Garweg og Ernst-Volker Staub – særligt efter den 65-årige Daniela Klette i sidste uge blev anholdt.

Hun var RAF-medlem og havde været på flugt i mere end 30 år.

Hun blev dog fundet midt i den tyske hovedstad, hvor hun havde boet under falsk navn.

»Ifølge den nuværende information kan det ikke udelukkes, at Burkhard Garweg og den mistænkte røver Daniela Klette har haft personlig og direkte kontakt med hinanden,« oplyser det tyske politi i pressemeddelelsen.

Her ses et arkivfoto af Burkhard Garweg, Ernst-Volker Wilhelm Staub og Daniela Klette. Foto: Bka/AFP/Ritzau Scanpix

Af den grund har kriminalpolitiet natten til tirsdag blandt andet ransaget flere lejligheder i nærområdet.

I en anden pressemeddelelse, som politiet sendte ud søndag, lyder det også, at det »ikke kan udelukkes, at den mistænkte Burkhard Garweg har ændret udseende«.

Derfor har politiet også udsendt en række 'teknisk ændrede billeder' af manden med hunden, hvor han ses med »forskellige optiske træk«, som politiet formulerer det.

Blandt andet ses han som værende skaldet på et af billederne og iført briller på et andet.

Her ses et af de 'manipulerede' billeder, hvor den mistænkte ses uden hår på hovedet. Foto: Landeskriminalamt Niedersachsen

»Da de flygtende kriminelle kan være bevæbnede, råder LKA Niedersachsen på det kraftigste borgerne til ikke selv at henvende sig til de eftersøgte personer,« lyder appellen fra det tyske politi.

Rote Armee Fraktion indledte i cirka 1970 en væbnet og blodig kamp mod den 'imperialistiske, kapitalistiske tyske stat'.

Gruppen opløste sig selv i 1998.