Politi i Berlin foretog søndag stor aktion i Friedrichshain under jagt på medlemmer af det tidligere RAF.

En stor politiaktion i Berlin har ikke ført til anholdelsen af to tidligere medlemmer af den forhenværende radikale venstrefløjsgruppe Rote Armee Fraktion (RAF).

Det oplyser tysk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De to eftersøgte er 69-årige Ernst-Volker Staub og 55-årige Burkhard Garweg, som har været på flugt i over 30 år og genstand for en intensiveret jagt den seneste uge.

Det øgede fokus på de to mænd skyldes den nylige anholdelse af 65-årige Daniela Klette.

Sammen med de to beskyldes hun af myndighederne for overfald, røveri og forsøg på drab i perioden 1999 til 2016, efter at gruppen ellers erklærede sig selv nedlagt.

De tre tilhørte den såkaldte tredje generation af RAF.

To andre mænd blev anholdt i søndagens aktion, bekræftede politiet tidligere. Men det var altså ikke de eftersøgte.

Ifølge det tyske medie Bild blev et område i Friedrichshain stormet. Døre blev sprængt, og der blev anvendt chokgranater, skriver det tyske medie. Der er divergerende meldinger om, hvorvidt der blev affyret skud.

Delvist anonymiserede billeder bragt af det tyske medie Bild pegede allerede inden politiets udmelding i retning af, at de anholdte er yngre end de to eftersøgte.

Aktionen begyndte klokken 07.30 og har involveret både føderale politistyrker og betjente fra Berlins politi.

Andreas Baader og Ulrike Meinhof og andre fra RAF's første generation begik 33 drab på offentlige personer - embedsmænd, politifolk, erhvervsledere og amerikanske soldater - i 1970'erne. Og gruppen tog langt flere personer som gidsler.

I løbet af den tredje RAF-generations aktive periode blev Deutsche Bank-direktøren Alfred Herrhausen og Detlev Karsten Rohwedder, som var præsident for institutionen Treuhand, dræbt. Herrhausens chauffør blev alvorligt såret. Drabene er ikke blevet opklaret.

Treuhandanstalt var en institution, der blandt andet privatiserede offentligt ejede virksomheder i det tidligere DDR efter genforeningen.

Den tredje RAF-generation opløste sig selv i 1998. Den sendte dengang et anonymt brev til nyhedsbureauet Reuters, hvori de tilbageværende medlemmer erklærede, at "byguerillaen RAF" var "historie".

/ritzau/