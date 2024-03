Svært bevæbnet politi trængte ind i bygning natten til tirsdag i jagt på to tidligere RAF-medlemmer.

Politiet i Berlin fortsætter efter en storaktion i weekenden jagten på to tidligere medlemmer af den nedlagte radikale venstrefløjsgruppe Rote Armee Fraktion.

Natten til tirsdag blev en lejlighed i en bygning med studieboliger i bydelen Friedrichshain ransaget.

Det oplyser kriminalpolitiet i Niedersachsen, som står for efterforskningen. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der var indikationer på, at der var et objekt, oplyser politiet. Ifølge dpa gives der ikke yderligere detaljer.

De to eftersøgte er 69-årige Ernst-Volker Staub og 55-årige Burkhard Garweg. De har været på flugt i årtier.

De beskyldes af myndighederne for røverier og forsøg på drab i perioden 1999 til 2016, efter at RAF ellers havde erklæret sig selv nedlagt.

Røverierne skal have været med til at finansiere deres liv under jorden.

Billeder viser, hvordan svært bevæbnet politi trænger ind i bygningen med studieboliger natten til tirsdag.

I en aktion mod et område i weekenden kom det frem, at Burkhard Garweg menes at have boet i en byggecontainer på et område med containere og campingvogne tæt på et jernbaneterræn.

Containeren bliver nu undersøgt, oplyser politiet.

De eftersøgte menes at have tilhørt den såkaldte tredje generation af RAF.

Det øgede fokus på de to mænd skyldes en anholdelse sidste uge af 65-årige Daniela Klette.

Hun var også RAF-medlem. Klette havde ligeledes været på flugt i over 30 år, men blev fundet midt i den tyske hovedstad. Her havde hun boet under falsk navn.

Rote Armee Fraktion - i Danmark mest kendt som Baader-Meinhof-gruppen - indledte i cirka 1970 en væbnet og blodig kamp mod den "imperialistiske, kapitalistiske tyske stat".

RAF opløste sig selv i 1998. Gruppen sendte dengang et anonymt brev til nyhedsbureauet Reuters, hvori de tilbageværende medlemmer erklærede, at "byguerillaen RAF" var "historie".

/ritzau/