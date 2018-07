Det hører til sjældenhederne, at den amerikanske præsident Donald Trumps eget yndlingsmedie - Fox News - kritiserer ham. Mandag skete det. Endda i skarpe vendinger.

Men selvom Trump på ny befinder sig i et politisk stormvejr, kommer det næppe til at få de store konsekvenser. Det vurderer udenrigsredaktør på netmediet kongressen.com, Philip Christian Ulrich.

»Det, der er så bemærkelsesværdigt, er, at der er svær tværpolitisk enighed om, at det her var rigtig dumt. Selv Fox News er på banen for at sige, at det var rigtig dumt. Og det er det, der gør det ekstra interessant. Jeg hørte en vært på Fox News i går (mandag, red.) sige, at det var 'disgusting' (ulækkert, red.). Det er altså stramme ord fra en kanal, der ellers ikke kan se nogen fejl ved Donald Trump,« forklarer han.

Trump og Putin under pressemødet. Foto: Pablo Martinez Monsivais Vis mere Trump og Putin under pressemødet. Foto: Pablo Martinez Monsivais

Ordet 'disgusting' kom fra Fox-værten Neil Cavuto, da han i løbet af sit program 'Your World' omtalte mandagens topmøde mellem Trump og den russiske præsident Vladimir Putin og det efterfølgende pressemøde, hvor Trump ifølge værten havde mulighed for at sige, at Rusland aldrig mere måtte blande sig i amerikanske valg.

Men det gjorde han ikke. I stedet valgte Trump at sige, at han tror på Putin, når han siger, at Rusland ikke blandede sig i præsidentvalget i 2016.

»Jeg vil sige dette: Jeg ser ingen grund til, hvorfor det skulle være Rusland. Jeg har stor tiltro til mine efterretningsfolk, men jeg vil sige til jer, at præsident Putin var ekstremt stærk og kraftfuld i sin afvisning af det i dag,« lød det blandt andet fra Trump.

Og det faldt ikke i god jord hos Neil Cavuto, som kaldte det 'ulækkert'.

»Undskyld, men det er bare sådan, jeg føler. Det er ikke en venstre- eller højre-ting for mig. Det er bare forkert,« forklarede han.

Vladimir Putin under topmødet med Donald Trump. Foto: LEHTIKUVA Vis mere Vladimir Putin under topmødet med Donald Trump. Foto: LEHTIKUVA

Det er ikke kun Fox News, der retter kritik af Trump. Også partifæller, andre konservative kommentatorer og selv præsidentens efterretningschef taget skarp afstand fra udtalelsen.

Men selvom Donald Trump nu - igen - befinder sig midt i et politisk stormvejr, kommer det næppe til at få de store konsekvenser for ham.

»Vi må i sidste ende minde os selv om, at Trump har været ude i lignende politiske stormvejr før. Hidtil har han - på en eller anden måde - formået at komme ud på den anden side af nogle meget intense stormvejr, hvor kloge hoveder som mig selv flere gange har dømt ham ude og sagt, at 'det kan man ikke overleve i amerikansk politik'. Men jo, det kan man åbenbart godt, hvis man hedder Donald Trump. Og jeg tror også, det bliver situationen her,« fortæller Philip Christian Ulrich.

Demonstranter foran Det Hvide Hus efter topmødet. Foto: YURI GRIPAS Vis mere Demonstranter foran Det Hvide Hus efter topmødet. Foto: YURI GRIPAS

Det er Trumps vælgere, der holder ham sikkert på pladsen i Det Hvide Hus i Washington.

»Det, der er vigtigt for hans vælgere, er, hvordan det går med økonomien, om de har fået deres job tilbage, om de føler, der er en generel fremgang i det amerikanske samfund. Og i øjeblikket må vi bare sige, at det faktisk går udmærket i USA. Økonomien går frem, og Trump lever op til sine valgløfter,« forklarer udenrigsredaktøren.

»Trumps fokus er udelukkende at levere til dem, der stemte på ham under præsidentvalget. Og hans vælgere kan rigtig godt lide, at de har fået en statsmand, som de føler siger tingene, som de er, og som prioriterer amerikanske interesser først.«

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Derudover påpeger Philip Christian Ulrich, at Trump nyder historisk opbakning i det republikanske parti.

»Så jeg ved ikke, om det for dem i sidste ende er lidt lige meget, hvad han siger på et topmøde i Helsinki, fordi han - så at sige - ejer det republikanske parti i øjeblikket,« forklarer han.

Han fortæller, at han derfor har svært ved at se, hvor grænsen efterhånden skulle være for, at republikanerne trækker deres støtte til ham - netop fordi vælgerne elsker ham.

»Det republikanske parti er nødt til at sige, at de står bag ham, for ellers får de læsterlige bank til valget. For hvis de går ud og kritiserer Trump, så er der en pro-Trump-kandidat, der stiller op, og så vil vælgerne stemme på pro-Trump-kandidaten,« siger Philip Christian Ulrich og slutter:

»Det kan godt være, at politikerne ikke selv er pro-Trump, men det er de republikanske vælgere godt nok.«