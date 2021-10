Der var tusindvis af bittesmå edderkopper overalt på værelset, og derfor bøjede Gil Wizen sig ned og kiggede under sin seng. Og der så han den.

»På maven kravlede jeg langsomt nærmere med kameraet i hånden,« som han forklarer.

Og knips. Det lykkedes at tage et billede af det syn, han i første omgang var blevet særdeles overrasket over: Den brasilianske vandreedderkop, en særdeles giftig krabat.

Nu har fotoet indbragt den israelsk-canadiske fotograf en stor pris. Det er sket i kategorien 'dyreliv i storbyen', hvor han er blevet hædret ved den prestigefyldte konkurrence 'Wildlife Photographer of the Year'. Se hans vinderbillede her:

Sådan ser vinderbilledet ud. Foto: Gil Wizen/Wildlife Photographer of the Year Vis mere Sådan ser vinderbilledet ud. Foto: Gil Wizen/Wildlife Photographer of the Year

Når man kigger på Gil Wizens foto, er der flere fascinerende ting. Først og fremmest størrelsen på edderkoppen med det latinske navn Phoneutria fera.

For umiddelbart ser det ud til, at den fylder en helt væg, men det er altså ikke tilfældet. Så bare rolig.

Hvis man regner benene med, kan den brasilianske vandreedderkop bliver omkring 15 centimeter, og det, der på billedet ligner en hel væg, er altså i virkeligheden 'kun' undersiden af en seng.

Det var her Gil Wizen stødte på det kriblende væsen tilbage i 2014 i Ecuador – men det er altså først nu, fotoet har været med i en konkurrence. Og vundet.

På sin hjemmeside har fotografen tidligere berettet om mødet. Forinden havde han bemærket de tusindvis af edderkoppeunger overalt. Han havde derfor tænkt, at de måtte være klækket for nylig på værelset.

Og det var ganske rigtigt. Hvilket ledte til et nyt problem, efter at han havde taget sine billeder af moren – der faktisk er ved at fortærre en kakkerlak på billedet, hvilket man kan se ved at kigge godt efter.

»Mens jeg var meget glad for at finde edderkoppen, var jeg ikke meget for at skulle sove lige over en af verdens mest giftige edderkopper,« som Gil Wizen beskriver det.

Derfor fik han den bugseret kræet udenfor i en lille kasse, hvorefter han slap den fri i junglen.

Som fotografen konstaterer: »Forresten, edderkopper ikke monstre, og jeg er ikke bange for dem.«

Alle vinderbilleder i de forskellige kategorier af 'Wildlife Photographer of the Year' kan i øvrigt snart ses i Danmark. På Statens naturhistoriske museum i København vil de 100 bedste fotos være udstillet fra 19. november i år til 29. maj 2022.