En farlig edderkop er skyld i, at en 19-årig nu må vinke farvel til sine fingre.

Den unge waliser var på ferie på Ibiza, da opholdet tog en noget uheldig drejning.

Her blev han nemlig bidt af en giftig edderkop, og han skal derfor nu have amputeret mindst to af sine fingre. Det skriver det engelske medie Mirror.

Han sad på en sten og nød solnedgangen og udsigten ud over vandet, da han følte, at et eller andet stak ham. Men det lille stik var hurtigt glemt, og han tænkte ikke videre over før næste morgen.

Her vågnede han nemlig allerede klokken fem om morgenen, fordi hans hånd både sved, begyndte at hæve og blev lilla.

Han blev transporteret til et lokalt sygehus, hvor han fik en indsprøjtning, der dog ikke virkede. Han blev derfor kørt til Can Misses Hospital, der ligger i udkanten af Ibiza, hvor lægerne forsøgte at finde ud af, hvad der var galt med hans hånd.

Og efter en lang række tests skulle det vise sig, at en giftig edderkop stod bag.

Edderkoppen går under navnet brun eneboer og optræder på flere lister over giftige edderkopper, som man skal være varsom overfor.

Den unge mand er nu vendt hjem til Wales, hvor han venter på en operation.