Modstanden mod militærstyret i Myanmar vokser, og landet kan se frem til en eskalerende voldsspiral, der kan minde om borgerkrig, advarer FNs menneskerettighedschef.

Michelle Bachelet har fortalt FNs menneskerettighedsråd, at tiden er ved at rinde ud for de andre lande, der har lovet at gøre noget for at rette op på situationen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Landet har været i noget, der ligner kaos, siden militæret tog magten fra Aung San Suu Kyis regering i februar. Det udløste opstand over hele Myanmar, som militæret har forsøgt at nedkæmpe.

Der er sket flere angreb på tropper i løbet af den sidste måned, og ifølge Bachelet er situationen angående menneskerettigheder nu blevet forværret endnu mere.

Myanmars leder Aung San Suu Kyi blev væltet af militæret ved et kup i februar 2021. Foto: STR / AFP Vis mere Myanmars leder Aung San Suu Kyi blev væltet af militæret ved et kup i februar 2021. Foto: STR / AFP

»Militærkuppet har ødelagt liv og håb overalt i landet,« siger hun. »Konflikter, fattigdom og effekten af covid-19 skaber en hvirvel af vold og økonomisk kollaps,«

»Disse foruroligende tendenser gør risikoen for en borgerkrig sandsynlig,« siger hun,

Bachelet opfordrede igen landene i ASEAN til at træde i karakter. De skændes stadigvæk om, hvem der skal sendes til Myanmar i et forsøg på at skabe fredeligere forhold.

Flere end 1.100 er blevet dræbt af militæret siden kuppet, mens over 8.000 er blevet anholdt og mange sat i fængsel. 4.700 af dem sidder stadig bag tremmer.