Det virker til, at lokalpolitiet i Florida er ved at nå til bunds i en af de mest omtalte kriminalsager.

Den tidligere eftersøgte 23-årige Brian Laundrie begik sandsynligvis selvmord.

Sådan lyder det fra Sarasota County sheriff Kurt Hoffman ifølge lokalmediet Herald Tribune.

»Den fyr gik derud, og efter alt at dømme begik han sandsynligvis selvmord, og han var lige derude, hvor vi troede, han var. Der var bare knap halvanden meter vandstand derude på det tidspunkt,« fortalte Sarasota County sheriffen på et pressemøde.

Brian Laundrie og Gabby Petito blev stoppet af politiet unders deres roadtrip. Foto: HANDOUT

Brian Laundrie var, indtil han blev fundet død, eftersøgt i forbindelse med drabet på sin kæreste Gabby Petito. Ingen havde set hende siden slutningen af august, og hun blev fundet død 19. september. En obduktion viste, at hun var blevet kvalt og dræbt.

Gabby Petito og Brian Laundrie havde været på tur rundt i USA, men Brian Laundrie blev i begyndelsen af september 'en person af interesse' for politiet, da han pludselig dukkede op hjemme hos sine forældre i Florida – uden sin kæreste, Gabby Petito.

Han nægtede at besvare spørgsmål om, hvor hun var henne, ligesom han også afviste at mødes med politiet for at tale om sagen. Og kort tid efter var han forsvundet.

I slutningen af oktober indrømmede politiet, at de havde taget fejl i forbindelse med hans forsvinden.

For overvågningsvideo fra 16. september viste, at en person iført en kasket kom kørende hen til Laundries forældres hus, og der følte de sig sikre på, at Brian Laundrie havde været gentagne gange forbi hans forældres hus.

Men det viste sig, at det slet ikke var Brian Laundrie, som betjentene havde set sidde i en Ford Mustang. Det var i stedet hans mor.

Liget af 22-årige Gabby Petito blev fundet 19. september. Foto: FBI HANDOUT

»Vi troede, det var ham. Men det var hende (moderen, red.), der var iført en kasket, og de har en meget ens kropsbygning,« forklarede politiet.

Til People lød det yderligere, at det var en »fejl«, men ikke en afgørende fejl for selve efterforskningen.

»Ud over at skabe forvirring ændrede det sandsynligvis ingenting.«

Politiet mener, at han døde kort efter, at han forsvandt fra forældrenes hjem – og at det er 'sandsynligt', at han allerede var død, da politiet lavede forvekslingen 16. september.

Politiet har dog ikke lukket sagen endnu, og de vil fortsætte med at finde ud af, hvad der er sket.