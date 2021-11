En helt almindelig redningsøvelse med 26 brandmænd og instruktører endte katastrofalt søndag morgen i Brasilien.

For midt under øvelsen styrtede grotteloftet sammen og dræbte ni brandmænd på stedet.

Det bekræfter São Paulos brandvæsen på Twitter.

Redningsøvelsen fandt sted søndag i en grotte i Duas Bocas-reservatet og udover de ni dødsfald, så blev en hårdt såret og bragt til hospitalet med flere brækket knogler og hypotermi.

Her ses brandmænd forsøger at redde de indespærret. Foto: CORPO DE BOMBEIROS PMESP

Politi og redningsfolk havde i løbet af søndagen sluttet sig til de indespærret brandmænd i et desperat forsøg på at befri dem, der muligvis stadig var fanget, men arbejdet blev hæmmet af kraftig regn i området. Derfor blev man blandt andet nødt til at indstille brugen af redningshelikoptere.

São Paulos guvernør Joao Doria skrev kort efter ulykken på Twitter, at han ville give al den støtte og de nødvendige ressourcer til redningen af ​​ofrene.

Deruover sender han tanker til alle de pårørende.

Politiet rapporterede yderligere, at seks brandmænd havde fået mindre alvorlige skader under kollapset, men de blev ikke fanget.

En midlertidig konstruktion, der skulle holde loftet under redningsaktionen. Foto: CORPO DE BOMBEIROS PMESP

I en officiel udmelding fra det brasilianske justitsministerium forklarede de, at siden søndag morgen har 75 brandmænd deltaget i redningsaktionen af de brandmænd, der blev ramt af kollapset.

Ifølge de lokale myndigheder er alle de resterende brandmænd ude af grotten og vil blive tilbudt krisehjælp. Den hårdt såret brandmand er uden for livsfare.