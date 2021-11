Først tog Joe Biden muligvis en blunder.

Og bagefter var det blevet den britiske premierminister Boris Johnsons tur.

For mens hele verdens øjne er rettet mod COP26-klimatopmøde, ligner det, at Boris Johnsons har sine øjne rettet mod indersiden af sine øjenlåg.

På flere billeder fra topmødet ser man, hvad der ligner en meget træt Boris Johnson sidde lidt hængende med hænderne i skødet og med øjne, der er meget svære at holde åben.

Her ses en lettere træt Boris Johnson siddende ved siden af blandt andet tv-vært og naturhistorikeren David Attenborough.

Mens 78-årige Joe Bidens lille lur menes at skyldes jetlag, lange arbejdsdage og en høj alder. Så har 57-årige Boris Johnson hverken haft en lang flyvetur fra London til Glasgow eller en fremskreden alder.

Og de lettere uheldige billeder af Boris Johnson har fået flere personer på Twitter til at gå til tasterne.

Blandt andet Labour-politikeren David Lammy skrev følgende:

»Tid til at vågne, Boris Johnson. Verden brænder. Sir David Attenborough er opmærksom på klimakrisen, det er på tide, at din regering også gør det.«

Også Joe Biden blev set tage en lille blunder.

Også den britiske musiker Tim Burgess har sendt en sviner mod Boris Johnson – både for manglende engagement og for manglende mundbind.

»Hvis du ikke kan få dig selv til at bære et mundbind, mens du sidder ved siden af 95-årige David Attenborough, hvordan kan du så sige, at du rent faktisk holder af andre mennesker? Du burde virkelig skamme dig. Og prøv at ligne en, der ikke keder sig eller ser sovende ud.«

Dog viser andre billeder fra topmødet, at han siden hen tog mundbind på.

Det virker dog til, at både Biden, Johnson og resten af statslederne ikke kun har sovet i timen.

For næsten 90 lande har tilsluttet sig en amerikansk- og EU-ledet indsats for at reducere udledningen af metan med 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2020-niveauet.

Det oplyser en højtstående embedsmand i den amerikanske præsident Joe Bidens administration ifølge nyhedsbureauet Reuters.