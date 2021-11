»Jeg blev frarøvet muligheden for at bære mit eget barn. Jeg fik aldrig muligheden for at skabe et bånd med hende gennem graviditeten, mærke hendes spark.«

Således lyder nogle af de hjerteskærende ord fra californiske Daphna Cardinale.

I flere måneder opdrog og elskede hun et 'forkert' barn. Det skriver Huffpost.

To californiske par har været udsat for det, der nok af mange må betragtes som nybagte forældres værste frygt. Det kom frem i en retssag i Los Angeles, hvor parret forklarede, hvordan en fejl på en fertelitetsklink resulterede i, at Daphna Cardinale blev gravid med og fødte et andets pars barn.

Daphna Cardinale forklarede i retten, at hende og manden, Alexander, havde en umiddelbar mistanke om, at den pige, hun fødte i slutningen af ​​2019, ikke var deres, fordi barnet havde en mørkere hudfarve, end de havde og hverken lignede parret eller deres 5-årige datter.

De havde dog undertrykt deres tvivl, da de blev forelsket i den lille pige, ligesom de også havde tillid til lægerne og befrugtningsprocesen.

Men der skulle vise sig at være hold i den tvivl.

To måneder senere fik parret at viste en DNA-test det, de havde frygtet: At barnet ikke var deres og Daphna Cardinale dermed havde været gravid med et andet pars barn.

Det skulle dog vise sig, at en anden kvinde, der er biologisk mor til den pige, som Daphna Cardinale fødte, havde været gravid med Daphna Cardinale og mandens barn.

Det var blandt andet med gloser som frygt, vrede og hjertesorg, at Daphna Cardinale forsøgte at sætte ord på de følelser, som gik igennem kroppen på hende, da hun fik nyheden.

Lige nu kører retssagen sin gang i Los Angeles, hvor klinikken og dets ejer er på anklagebænken.

I 2020 kom de to babyer hjem til deres biologiske forældre. Parrene har valgt at holde kontakten, så begge par kan fortsætte med at se det barn, de i flere måneder har knyttet sig til.