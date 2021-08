For over ti år siden fik Donna og Vanner Johnson den glædelig nyhed, at de skulle være forældre.

Det var længe ventet, da de havde kæmpet med fertilitetsbehandling og løsningen blev befrugtning gennem reagensglas. Nu viser det sig, at der er sket en fejl.

Vanner er nemlig ikke far til Donnas søn.

Johnson-familien fra den amerikanske stat Utah tog en dna-test, som indeholder forskellige sundhedsfaktorer. Det gjorde de for sjov.

Men da de så resultatet af testen, blev det alvor, og de troede ikke deres egne øjne.

»Da jeg kiggede på resultatet og så, at der stod far ukendt, tænkte jeg 'hvad mener du?' Jeg er hans far,« siger Vanner Johnson, helt hjerteknust, til tv-stationen ABC4.

Testen afslørede nemlig, at Donnas æg i sin tid blev befrugtet af en anden mands sæd under behandlingen.

Og selvom parret var bevidst om, at der ville være en risiko, da de begyndte deres reagensglasbehandling i 2007, lå muligheden alligevel fjernt for dem.

Donna og Vanner Johnson ventede et år med at overbringe den rystende nyhed til sønnen. De begyndte dog straks at lede efter drengens biologiske far. I et opslag på Facebook skriver Vanner, at noget af det skøreste, han nogensinde har gjort, er at sige til en fuldstændig fremmed, »jeg tror, du er min søns biologiske far:«

Gennem Anecetry, en virksomhed der forsker i slægt, fandt ægteparret frem til en mand ved navn Devin McNeil, som de mente, er deres søns biologiske far. Og her var der bingo.

Devin McNiel og konen Kelly havde også været i fertilitetsbehandling for år tilbage. De to familier fandt frem til, at de var på University of Utah Center for Reproductive Medicine samme dag.

Begge familier har nu anlagt sag mod centeret, hvor fejlen er sket.

Til tv-stationen ABC4, har fertilitetscenteret skrevet, at de ikke ønsker at kommentere på patientsager uden samtykke eller igangværende retssager.

De skriver desuden, at hvis patienter kommer til dem med spørgsmål eller bekymringer om plejen, evaluerer de deres pleje og procedurer og foretager om nødvendigt ændringer for at forhindre, at der sker skade på andre patienter.