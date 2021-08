19-årige Emma Presler er nu blevet anholdt i en makaber drabssag.

Hun mistænkes nemlig for at have sat ild til og dræbt en mand i Texas tidligt i august.

Politiet i Housten skrev i en pressemeddelelse mandag, at Emma Presler var efterlyst og mistænkt for mord.

Og fredag skriver flere medier, heriblandt Inside Edition, at den 19-årige amerikaner er blevet anholdt.

Det var fredag 6. august at politiet fik meldingen om en brandstiftelse på en adresse i forstadsbyen Woodland, hvor et ægtepar blev angrebet i deres eget hjem.

Her mistede 33-årige Devin Graham livet af sine skader, mens Karissa Lindros blev forbrændt på 70 procent af kroppen. Sidstnævnte har efterfølgende fortalt politiet, at den mistænkte kvinde kom ind i deres hjem og hældte en ukendt væske på dem.

19-årige Emma Presler er nu identificeret, efter at vidner beskrev, hvordan kvinden flygtede fra den påsatte brand til en hvid bil.

Samtidig skulle Karissa Lindos' tante også have fortalt, at offeret og den mulige gerningsmand har kendt hinanden. Der er dog endnu ikke frigivet nogen oplysninger om et eventuelt motiv.

Den 19-årige kvinde skulle dog angiveligt tidligere have været involveret i en stribe andre sager om blandt andet tyveri og narkobesiddelse, men også mord.

Tiltalen kommer nemlig kun et år efter, at Emma Presler blev frifundet for medvirken til en anden drabssag. Ifølge New York Post blev hun sigtet efter, at den 20-årige handicappede kvinde Sierra Rhodd blev skudt og dræbt i september sidste år.