Den kun 19-årige Emma Presler er eftersøgt og hovedmistænkt i en særdeles makaber drabssag.

»Hun er stadig på fri fod,« lyder det fra en talsmand fra politiet i Houston.

Ifølge Daily Beast mistænkes teenageren for at stå bag et mord, der fandt sted i begyndelsen af august i en forstad til den amerikanske millionby.

Her blev et ægtepar angrebet i deres hjem. De blev overhældt med en form for væske, hvorefter der blev sat ild til dem.

Emma Presler er kun 19 år. Foto: Houston Police Vis mere Emma Presler er kun 19 år. Foto: Houston Police

Det kostede den 33-årige Devin Graham livet, mens 26-årige Karissa Lindros blev forbrændt på 70 procent af kroppen.

En kvinde blev efterfølgende af øjenvidner set flygte i en bil, og politiet mener nu at have identificeret hende til at være 19-årige Emma Presler.

Samtidig skulle Karissa Lindros' tante også have fortalt, at offeret og den mulige gerningsmand har kendt hinanden – der er dog endnu ikke frigivet oplysninger om et eventuelt motiv.

Mordtiltalen kommer kun et år efter, at Emma Presler blev frikendt for meddelagtighed i et drab på en 20-årig kvinde, der døde efter at en stribe af skud blev affyret ind i hendes hjem.

Vidner havde dengang set en rød pickup forlade gerningsstedet, og Emma Presler blev kort efter anholdt i nabolaget netop kørende i en lignende bil. Hun blev dog siden løsladt, og i stedet blev hendes kæreste og tre andre tiltalt for drabet.

Den 19-årige kvinde skulle dog angiveligt tidligere have været involveret i en stribe andre sager om blandt andet tyveri og narkobesiddelse.