Torsdag blev barnestjernen Matthew Mindler meldt savnet.

Og lørdag blev den 19-årige 'Our Idiot Brother'-skuespiller fundet død.

Det skriver Millersville University, hvor Mindler studerede, på Twitter.



»Det er med et sørgende hjerte, at vi må meddele, at den 19-årige Matthew Mindler fra Hellertown, Pennsylvania, en førsteårsstuderende ved Millersville University, er død. En eftersøgning af Matthew har været i gang siden torsdag, efter at han blev meldt savnet,« lyder det fra universitetet.

pic.twitter.com/DLMTykyNsy — Millersville University (@millersvilleu) August 28, 2021

Ifølge Page Six blev Matthew Mindler fundet død tæt på campus lørdag 28. august. Herefter blev han hentet og kørt til ydligere undersøgelse.

Dagene forinden havde barnestjernen været meldt savnet. Ifølge skolen var han senest blevet set forlade sit kollegieværelse og gå mod et parkeringsområde efter kl. otte tirsdag.

Videooptagelser fra hans værelse viste, at Mindler var iført en 'skoletrøje', sorte jeans, sneakers og havde en pose med bøger på sig. Han deltog i undervisningen både mandag og tirsdag.

Dødsårsagen kendes endnu ikke.

Foto: Twitter (Millersville University) Vis mere Foto: Twitter (Millersville University)

Matthew Mindler var især kendt fra 'Our Idiot Brother' og har derudover været med i tv-serien 'Last Week Tonight with John Oliver og filmen 'Chad: An American Boy'.