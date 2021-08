TikTok-stjernen Gina Marie Krasley er død.

Den amerikanske kvinde, der med sine 272 kilo blandt andet var kendt for at promovere kropspositivitet, blev 30 år gammel.

Ifølge E! News, der har læst nekrologen, døde Gina Marie Krasley 1. august i sit hjem i Tuckerton, New Jersey.

Dødsårsagen er endnu uvis for offentligheden.

Gina Marie Krasley blev berømt, da hun i januar 2020 medvirkede i TLC-programmet 'Mt 600-lb Life', som handlede om hendes svære overvægt.

Hun oprettede efterfølgende en TikTok-profil, som i den grad tog fart.

Ved hendes død havde hun således flere end 246.000 følgere, som ivrigt fulgte med, når hun delte dansevideoer for at sprede et budskab om, at alle kroppe fortjener kærlighed uanset størrelse.

Hun stod blandt andet bag trenden 'dancing has no size limit' på det sociale medie, hvor hendes fans er i dyb chok over det pludselige dødsfald.

@stevenmckell ##dancinghasnosizelimit Gina was amazing and inspirational ♬ original sound - Gina

Gina Marie Krasley har tidligere fortalt, at hendes problemer med overvægt begyndte, da hun var barn.

Ifølge hende selv søgte hun mod maden, fordi hun følte sig alene og forsømt.

Da hun var 14 år gammel, vejede hun allerede 136 kilo.

»Jeg har i hele mit liv følt, at jeg er en, som bare bliver fejet ind under gulvtæppet. At folk er ligeglad med mig,« udtalte hun i TLC-programmet, som du kan se en teaser fra herunder:

Gina Marie Krasley efterlader sig sin hustru, Elizabeth Krasley, som hun nåede at være gift med i seks år.

Hun efterlader sig derudover sin søster, mor og bedsteforældre samt en hund og en kat.