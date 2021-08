Den amerikanske komiker Trevor Moore er død. Han blev kun 41 år gammel.

Trevor Moore, der slog igennem med comedygruppen 'The Whitest Kids U' Know' og senest havde sit eget comedyshow på tv-kanalen Comedy Central, døde fredag i en ulykke.

Komikerens manager bekræfter dødsfaldet overfor Hollywood-mediet Variety uden at komme nærmere ind på, hvad der er sket.

Følgende meddelelse er sendt ud på vegne af Trevor Moores hustru Aimee Carlson:

'Vi er knuste over tabet af vores mand, bedste ven, og far til vores søn. Han var kendt af millioner som komiker og forfatter og stadig var han for os simpelthen bare omdrejningspunktet for vores verden. Vi ved ikke, hvordan vi skal fortsætte uden ham, men vi er taknemmelige over de minder, vi har, som vi vil have med os for evigt.'

'Vi værdsætter den strøm af kærlighed og støtte, vi har modtaget. Dette er et tragisk og pludseligt tab, og vi beder jer respektere vores privatliv i denne svære tid.'

Trevor Moore startede som helt ung med at lave comedy til lokal-tv. I 1999 flyttede han til New York og kom i sit sidste år på college i praktik hos Saturday Night Live-produceren Lorne Michaels.

Her skabte han sammen med fire andre comedygruppen 'The Whitest Kids U Know' og har udover sit eget 'Trevor Moore Show' senest også lavet flere ting for blandt andet Disney.