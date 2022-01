Man må formode, at de muntre lyde af 'Vamos a la playa' stille og roligt fortonede sig for et canadisk hold af feststemte turister i Mexico.

Og hvert andet ord i Righeira-hittets velkendte 'oh, oh, oh, oh, oh' blev erstattet med et 'no'.

På den lange tur fra Montreal i Canada til Cancún i Mexico fik den ellers hele armen for holdet af blandt andet influencere og realitystjerner. Der blev danset, drukket, røget på e-cigaretter – det hele uden maske.

Det vakte en del harme, da videoer af episoden på flyet 30. december dukkede op på sociale medier.

Så meget harme, at den canadiske premierminister, Justin Trudeau, kommenterede episoden:

»Det er et slag i ansigtet at se mennesker bringe sig selv, deres medborgere og flypersonale i fare ved at være fuldkommen uansvarlige,« sagde premierministeren på et pressemøde.

Og nu er de festglade canadiere, på tur arrangeret af en 'eksklusiv' festarrangør ved navn 111 Private Club, strandet langt væk hjemmefra, skriver CNN.

Gruppen havde lejet hele flyet, men Sunwing, som gruppen var fløjet med på udturen, og som var booket til hjemturen, vil ikke have dem med igen. Og hverken Air Canada eller Air Transat, to canadiske flyselskaber, har lyst til at påtage sig opgaven med at få festklientellet bragt nordpå igen.

Premierminister Justin Trudeau var mildest talt sur under et pressemøde, da han blev spurgt ind til turen. 'Ekstremt frustrerende' får han blandt andet sagt. Foto: DAVE CHAN Vis mere Premierminister Justin Trudeau var mildest talt sur under et pressemøde, da han blev spurgt ind til turen. 'Ekstremt frustrerende' får han blandt andet sagt. Foto: DAVE CHAN

»I det omfang, vi kan identificere passagererne, der var del af gruppen, vil Air Canada nægte dem at boarde for at sikre vores passagerer og ansattes sikkerhed,« skriver Air Canada i en udtalelse. Nogenlunde det samme skrev Air Transat – blot med den tilføjelse, at de er opmærksomme på, at flere af gæsterne forsøger at komme hjem med deres fly. Det får de ikke lov til.

Derfor er gruppen lige nu strandet i Cancun – 5.808 kilometer væk hjemmefra i bil, skal man tro Google Maps' rutevejledning.

Men ikke nok med det, så er der også corona i omløb i gruppen. Det canadiske medie Montreal Gazette har interviewet Rebecca St-Pierre, en 19-årig studerende, der er med på turen. Hun fortæller, at hun blev testet positiv onsdag og anslår, at 30 andre i gruppen også allerede er testet positive.

»Der var ingen afstand ... jeg tror, folk tog stoffer,« fortæller hun til mediet om flyturen. Før den planlagte hjemtur forsøgte flere endda angiveligt at putte Vaseline i næsen for at forhindre en positiv coronatest.

Er det fair, at ingen flyselskaber vil hjælpe gruppen hjem?

Ifølge rejsearrangøren, James William Awad, så var problemet i hans forhandlinger om en sikker hjemtur med Sunwing, at de ikke ville servere mad for gruppen på hjemturen.

Han fortæller, at de skam havde indvilget i blandt andet at springe alkohol over på hjemturen, og at passagerne ville møde ædru op i gaten.

»Vi kunne ikke blive enige, fordi Sunwing nægtede at servere mad for gruppen på en fem timer lang flyvetur,« skriver han i en udtalelse.

I samme udtalelse udtrykker han dog også en vis beklagelse.

»Det var første gang, jeg arrangerede en grupperejse. Jeg har lært meget, og jeg lærer stadig af oplevelsen.«

Det ændrer dog ikke på, at snebolden af ballade ruller. Det canadiske transportministerium er blevet inddraget i sagen, og der kan være bøder på op til 5.000 canadiske dollar (små 26.000 kroner) for hver forseelse.

Tilsvarende advarer de om, at enhver rejsende, der bliver taget i at oplyse falske oplysninger ved indrejse til Canada, kan have store bøder eller sågar fængsel i vente.