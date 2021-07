Mindst tre er blevet dræbt og snesevis indlagt på hospitalet grundet flere naturbrande, der hærger Tyrkiets Middelhavsprovinser.

Ferieparadiset Antalya er en af områderne, der er hårdt ramt.

Det skriver Hurriyet Daily News.

Skovbrandene startede fire forskellige steder på samme tid i Manavgat-distriktet 28. juli, og senere på dagen brød endnu en brand ud i Antalyas Akseki-distrikt.

Foto: ILYAS AKENGIN

»Brandene i Manavgat-distriktet er under kontrol efter 21 timers indsats, men der er stadig en brand i Akseki,« sagde Tyrkiets landbrugs- og skovbrugsminister Bekir Pakdemirli torsdag morgen.

18 landsbyer og distrikter blev evakueret i Antalya. I Kepezbeleni-kvarteret brændte 80 procent af husene. I Manavgat-distriktet brændte to bygninger, der huser omkring 500 mennesker, ifølge en national tv-station.

Manavgat-borgmester Sükrü Sözen fortæller, at der er mange skader, og at han aldrig har set noget lignende. Brandene har også resulteret i, at motorvejen mellem Antalya og Mersin er lukket.

Det er stadig uklart, hvad der startede brandene.