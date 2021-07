Det er ikke længe siden, at flere af de græske paradiser som Kos, Rhodos, Mykonos og Los var 'grønne' områder på coronalandkortet, og de derfor kunne byde de mange turister velkomne.

Nu er situationen dog en helt anden. Øerne kæmper nu med at finde plads til alle turisterne, der skal bo på karantænehotel.

Det skriver VG.

I de sidste to uger har det græske distrikt de sydlige Ægæiske øer registreret 437,5 nye smittede pr. 100.000 indbyggere.

Lokale myndigheder har indført både udgangsforbud om natten og forbud mod musik i alle restauranter og barer.

Mykonos er et af landets mest populære feriedestinationer med over en million besøgende hver sommer. Sidste fredag registrerede øen 418 nye sager mod 65 sager ni dage tidligere.

»Det er min fødselsdag. Jeg kom her for at fejre den, men der er ingen musik, så der er ingen fest. Få musikken tilbage, please, please, please,« sagde den spanske turist Jesus Marino til Reuters lørdag.

Udgangsforbuddet varer indtil 26. juli, og i mellemtiden forsøger lokale myndigheder at finde nok plads til at huse turister i karantæne.