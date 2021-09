»Alle forældre står op for den pædofiles morder.«

Sådan lyder en af de kommentarer, der er tikket ind efter, en far i Rusland har slået sin gode ven igennem mange år ihjel.

To gode venner, der sidder og drikker sammen. Det lyder umiddelbart hyggeligt.

Men så viste den 32-årige russer Oleg Sviridov en uhyggelig video, der endte med, at han mistede livet. Det skriver mediet news.com.au.

Videoen, som den 32-årige viste, var en video af ham, der forgreb sig seksuelt på sin gode vens otteårige datter.

Ifølge Daily Mail havde han misbrugt flere børn fra området.

Sviridov var en nær ven af familien og havde derfor ofte passet den otteårige. Angiveligt skulle han have misbrugt hende seksuelt op til flere gange.

Videoen fik straks faren til at konfrontere Sviridov, der dog nåede at stikke af.

Overgrebene blev anmeldt til politiet i Rusland. Men de nåede ikke at få fingrene i Sviridov, før faren selv gjorde.

Og det blev enden på Oleg Sviridovs liv.

Liget blev fundet i en skov nær den landsby, de kommer fra, mere end en uge efter, at faren havde set videoen.

Selv påstår faren til den otteårige, at Sviridov »snublede over kniven under et skænderi«.

Sagen har fået mange reaktioner med på vejen i Rusland, hvor faren hyldes som en helt.

Den ene reaktion - »alle forældre står op for den pædofiles morder« - kommer fra den kendte tv-vært Ksenia Sobchak, og er bare én ud af flere reaktioner, der er tikket ind.

Flere har også krævet, at faren ikke skal tiltales for drabet. Om han bliver det, vil tiden vise.

Sagen efterforskes nemlig nu i Rusland.