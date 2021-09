En pædagogmedhjælper var sidste sommer på vej til at aflevere sin datter, da han blev passet op af fem unge mænd.

Den ene af mændene kendte pædagogmedhjælperen i forvejen.

Pædagogmedhjælperen skulle nemlig vidne mod ham nogle dage senere i en sag ved retten.

Tirsdag er de unge mænd, der er fra Vollsmose, nu dømt skyldige for at have slået, sparket, trampet i hovedet og stukket den nu 27-årig pædagogmedhjælper med en kniv.

Det skriver fyens.dk.

Overfaldet skete på en parkeringsplads i Fyrreparken den 19. juli 2020, og kort forinden havde pædagogmedhjælperen anmeldt en af de fem mænd for et overfald med peberspray på et opholdssted, hvor han arbejdede.

Overfaldet, som de fem mænd nu er dømt skyldige for, skete kort før pædagogmedhjælperen skulle vidne om peberspray-overfaldet i retten.

I retten i Odense tirsdag blev fire af mændene dømt skyldige for vold af særlig rå karakter, mens den femte blev dømt for at have stukket pædagogmedhjælperen.

Den endelige strafudmåling ventes mandag.