I Rusland eftersøges der i øjeblikket en pædofil barnemorder, som formentlig står bag et utal af forbrydelser.

Den formodede gerningsmand menes nemlig at have forbindelse til ni uopklarede barnemord, der har fundet sted indenfor de seneste 20 år, og som alle har været børn med øjenproblemer.

Det skriver Torono Sun.

Eftersøgningen af gerningsmanden er igen blusset op, da et af de seneste ofre, Nastya Myravyoya, for nyligt blev fundet død ved en sø i Obrochny i Rusland. Hun hun blev efterlyst den 30. juni

Her lå hun nøgen med tape omkring munden og med hænderne bundet fast med et elektrisk kabel.

Nastya Myravyoya havde desuden øjenproblemer, og derfor mener efterforskere nu, at mordet kan have forbindelse til den pædofile seriemorder.

I perioden fra 1997 til 2020 er der nemlig blevet myrdet otte piger og en dreng, og fælles for alle ni er, at de har haft en eller anden form for øjenproblem. Herudover er tre ud af de ni børn efterfølgende blevet fundet, og ligesom Nastya Myravyoya, har de også været bundet fast med et elektrisk kabel.

Politet formoder, at den pågældende gerningsmand er en mand i 50'erne, som kan lide at fængsle og misbruge sine ofre seksuelt flere dage, før han myrder dem.

Og herudover er børn med øjenproblemer også et træk for morderens ofre.

Dmitry Kiryukhin, som er tidligere videnskabskonsulent for det russiske undersøgelsesudvalg, var den første til at bemærke morderens lidt atypiske tendens med øjenproblemerne. Over for russiske medier kunne han nemlig opridse en lang række navne, som alle kunne sættes i forbindelse med barnemord og øjenproblemer.

Irina Kasyanova havde en øjenskade, Anya Anisimova havde briller, Anastasia, Lozhkina og Alyona Imamova var skeløjet, og Nastya havde noget lignende. Dmitry Kiryukhin

Efterforskere mener derfor, at det med stor sandsynlighed er på det grundlag, at den pædofile seriemorder vælger sine ofre. Herudover påtænker de desuden, at morderen kan have kendt til børnenes journaler.