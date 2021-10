Whistlebloweren bag lækagen af ​​et enorm datalager af Facebook-dokumenter til Wall Street Journal, Frances Haugen, stod søndag frem i mediet '60 minutes'.

Her afsløred hun endnu flere informationer om det indre arbejde, den mest magtfulde sociale medieplatform i verden foretager sig.

Hun beskrev en virksomhed, der går så meget op i produktoptimering, at den ikke fjerner algoritmer, der forstærker hadefulde ytringer.

Ifølge en senere slettet LinkedIn -profil var Haugen produktchef på Facebook, hvor hun arbejdede i en gruppe, der tog sig af firmaets integritet over for forbrugeren.

Hun valgte at forlade virksomheden i 2021 efter gruppen gik i opløsning. Hun sagde, at hun ikke havde »tillid til, at Facebook er villige til at investere det, der rent faktisk skal investeres for at forhindre, at Facebook er farligt.«

Hun forklarer, at Facebook tog sig mere af, hvad der var godt for virksomheden – og ikke hvad der var bedst for deres brugere.

Mens virksomheden gentagne gange påstår, at man hjælper med at stoppe hadefulde ytringer, i hvert fald på sine egne platforme, så står der i interne Facebook-dokumenter, der er lækket af Haugen, at:

»Vi vurderer, at vi kan tage os af så lidt som 3-5 procent på had og cirka 0,6 procent på V&I (Vold og tilskyndelse af vold) på Facebook på trods af at være den bedste i verden til det.«