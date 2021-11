Der ventede brandmændene en helt igennem bizar opgave, da de i fredags blev kaldt ud til Landmark Teatret i New York.

Her havde ansatte nemlig – igen og igen – hørt en mærkelig bankelyd fra væggene.

Det fik dem til at tilkalde ordensmagten, og da brandmændene fandt frem til den væg, hvorfra bankelydende kom, begyndte de at banke hul i væggen.

Og da de kom gennem til den anden side, ventede der dem et overraskende syn.

De amerikanske brandfolk redder manden, der har befundet sig inde i væggen i to til tre dage

Der stod nemlig en 39-årig, nøgen mand, som havde banket på for at få hjælp.

Det skriver New York Post.

Brandchefen hos Syracuse Fire-stationen, John Kane, fortæller til mediet, at manden havde været fanget inde i teatrets vægge i to til tre dage.

En række ansatte på teatret havde lagt mærke til, at en mand havde vandret rundt et par dage forinden, men pludselig var han væk.

Her ses stedet, hvor manden havde befundet sig i to til tre dage

Nu viser det sig dog, at manden var gået på toilettet, og derinde var han af uransaglige faldet ned i et hul mellem gulvet og væggen på toilettet.

Derfra kunne han ikke komme op, men til gengæld var det muligt at bevæge sig rundt 'i væggene', og det gjorde den nøgne mand altså i to til tre dage, før han blev reddet.

Historien bringer intet om, hvorfor manden var nøgen, da han blev fundet.

Manden bliver ikke nævnt ved navn af New York Post, men mediet skriver, at manden er blevet indlagt på hospitalet, og at hans tilstand er ukendt.