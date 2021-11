Han har tordnet mod cyklister, der er uopmærksomme i trafikken og griber ud efter mobilen, mens de cykler. Det er nemlig ikke bare ulovligt, men også til fare for andre.

»Kør cykel, når du kører cykel,« har Cyklistforbundets højtprofilerede direktør, Klaus Bondam, messet.

Men natten til søndag satte Klaus Bondam sig efter en våd og festlig aften hos gode venner op på sin cykel og filmede med håndholdt mobil sin hjemtur gennem Københavns gader og lagde klippet op på sin Instagram-profil ledsaget af teksten:

'No such things as bad weather. Only bad clothing. Cycling through the rain after a night out in the town.'

Et klokkeklart brud på færdselsloven, som takserer håndholdt brug af mobilen under cykling til en bøde på 1.000 kroner.

B.T. fanger Klaus Bondam på telefonen søndag formiddag, og han går straks til bekendelse.

»Ved du hvad: Det var en smuk, regnfuld nat, og der var ikke nogen andre. Jeg er godt klar over, at det ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Men jeg var glad og havde været sammen med nogle rigtig gode venner og havde lyst til at slutte aftenen på den måde.«

Men i et debatindlæg fra 9. marts sidste år skriver du blandt andet: »Lad mig slå fast med syvtommersøm: Cyklister skal ligesom de øvrige trafikantgrupper vise hensyn og være opmærksomme i trafikken. En god trafikkultur kræver, at alle – både bilister, fodgængere, cyklister og øvrige trafikanter – kender til og overholder færdselsloven. I loven slås det blandt andet fast, at det er forbudt at tale i håndholdt mobil, når man cykler. Hvis politiet pågriber dig i færd med det, koster det 1.000 kroner Så kør cykel, når du kører cykel.« …?

»Jeg ved godt, hvad jeg selv skriver, så det behøver du ikke minde mig op. Men ved du hvad: Ingen er ufejlbarlige, og det er jeg heller ikke. Det var en opstemt aften, hvor jeg syntes, det var smukt at cykle gennem regnen, og det valgte jeg at lægge et billede (video, red.) op af, og det kan da godt være, at det var dumt.«

Nu siger du 'opstemt'. Var du også alkoholpåvirket?

»Altså, jeg havde været til fest, så ja. Men det er ikke ulovligt at køre på cykel i alkoholpåvirket tilstand.«

Jo, hvis politiet vurderer, at man ikke er i stand til …?

»Stop, stop. Der står i færdselsloven, at man skal være i stand til at føre sin cykel, og det var jeg i allerhøjeste grad.«

Det var det, jeg ville spørge om: Politiet kan vurdere, om man er i stand at føre sin cykel forsvarligt. Var du det?

»Ja, det er jeg sikker på. Hvis de (politiet, red.) havde stoppet mig, så ville de have vurderet, at det var jeg bestemt i stand til.«

På Cyklistforbundets hjemmeside er I jo ret klare om, hvad reglerne er …?

»Prøv og hør her: Ingen er ufejlbarlige. Det er jeg heller ikke. Jeg har lavet en fejl, og det beklager jeg og er ked af. Men grunden var, at jeg syntes, at det var smukt og dejligt at cykle hjem gennem regnvejret i går aftes, og det valgte jeg at tage et billede af (video, red.). Det kan jeg da godt se nu, at det skulle jeg ikke have gjort, fordi det interesserer dig. Men det var det, jeg gerne ville formidle.«

Ifølge en undersøgelse mener 55 procent af danskerne, at det er 'irriterende', når andre bruger håndholdt mobil, mens de cykler, fordi de bliver uforudsigelige i trafikken. Hvad tænker du om, at du har været 'irriterende' i trafikken for andre?

»Hvis du lægger mærke til billederne, er der ikke et øje på dem. Jeg synes også, det er irriterende, når andre – hvor der er mange, der cykler – skifter nummer på deres playlister eller ringer nogen op og dermed forsinker trafikken. Men i den her situation kørte jeg mutters alene. Det var midt om natten. Så jeg mener ikke, at jeg udgjorde nogen gene – for andre end mig selv. Men som du kan høre, overlevede jeg det.«

Men du er direktør for Cyklistforbundet …?

»Det kan jeg sagtens se, og jeg beklager også dybt. Og hvis politiet vil rejse en sigtelse, må de jo gøre det.«

I begyndelsen af denne måned gennemførte politiet en kampagne, hvor de slog ned på cyklister og knallertkørere.

I hovedstadsområdet blev 20 cyklister sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen.

I 2020 blev 28 cyklister dræbt i trafikken, og yderligere 799 cyklister kom til skade.

I en del af ulykkerne var adfærden hos cyklister en medvirkende årsag.