Man skal være dedikeret fan for at orke at sidde i kø i 13 timer, og det er Bo Bagger.

Bevæbnet med brunkager og sodavand satte Bagger sig til at vente torsdag, da popgruppen ABBAs nye album udkom natten til fredag, og han ville være sikker på at få et eksemplar.

»Det lykkedes mig at få Limited Edition til både mig og min søster, og udsender de nogensinde et album igen, så venter jeg gerne det samme antal timer igen,« lyder det fra den glade albumejer.

Han satte sig klokken 11 om formiddagen ude foran pladebutikken Moby Disc i Odenses centrum, og først da klokken nærmede sig midnatstid, skete der noget.

For pladen måtte først sælges fredag 5. november, og derfor havde pladebutikken valgt at holde åbent fra midnat til klokken et.

Inden det havde personalet dog spurgt Bo Bagger, om han ikke havde lyst til at vente indenfor. Der var det nemlig begyndt at regne.

»Personalet grinede af mig i løbet af dagen, og sagde jeg var tosset,« lyder det fra den dedikerede musikfan.

Han fortæller, at der ikke var en storm af kunder, da pladen kunne sælges, men at de så småt kom dryssende, efter han havde fået sin plade.

»Jeg havde hørt, der var en mangel på materialer, så derfor var det vigtigt for mig at være sikker på, jeg kunne få en,« siger Bo Bagger.

»Hvis man vil have en Limited Edition, så må man stå tidligt op,« tilføjer han.

Bo Bagger fortæller desuden, at han ikke bare skal have cd'en. Når LP'en er til at få fat i igen, skal han også have den.

Den svenske popgruppe ABBA har lige udgivet albummet Voyage, som er deres første album i 40 år. Torsdag var Bo bagger den eneste, der havde sat sig i kø foran Moby Disc for sit eksemplar.