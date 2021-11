Fredag var det den første J-dag efter corona, og det kunne mærkes, lyder det fra dem, der var på gaden.

Folk hyggede sig og var glade på dagen, hvor julebryggen blev givet fri, men man kunne også godt mærke, at der var rift om de gratis øl, der traditionelt bliver givet ud denne dag i starten af november.

»Jeg var med til at starte natteravnene tilbage i 2012 og har været med under J-dag før, siger formand for Natteravnene i Odense, René Aabo Clausen.

»Jeg har været med ved J-dag mange år, og det var bare mere intenst i år.«

Et eksempel, som formanden giver på det, er, at han talte med nogle unge mennesker, som allerede ved middagstid mødte fyldte barer.

»Jeg talte med en gruppe unge, hvor den ene af dem kunne berette, at de var taget ned på Viggos (bar i Odense, red.) og måtte droppe at komme ind, fordi der allerede var fyldt klokken tolv ved middagstid.«

René Aabo Clausen siger, at der i det hele taget var godt fyldt med folk i byen, men at de fleste hyggede sig og opførte sig ordentligt.

»Der var overvejende en stille og rolig aften. Der var ikke det store postyr.«

Selv var natteravnen ude og sondere fra klokken 20 til 23, og der mødte han altså ikke meget optøjer.

»Der var lige seks – syv stykker, som ragede uklar, hvor det var ved at udvikle sig til et slagsmål, men de blev gode venner igen, og tingene faldt til ro,« siger René Aabo Clausen.

Han fortæller, at J-dag adskiller sig fra andre weekend- og festaftener ved, at der er flere, der er lidt ældre, som tager ud. Man kan desuden sagtens mærke, at der er mange, som er ret berusede, når man går rundt og taler med folk.

»Der var nogle enkelte, vi talte med, som nok havde bedre af at komme hjem og sove, og man kunne godt mærke, at folk var startet tidligere,« siger formanden. En formand, der altså derudover siger, at de folk, han og hans ravnevenner mødte, mest bare var festmennesker, som var glad for at kunne komme ud igen.