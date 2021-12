Efter fem dages votering i sagen om milliardæren Jeffrey Epsteins ekskæreste Ghislaine Maxwell er de tolv nævninger nået frem til en afgørelse.

Delvist i hvert fald.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters bliver hun kendt skyldig i fem ud af seks forhold.

Det fremgår ikke præcist fra Reuters, hvilke forhold Maxwell er kendt skyldig i.

Men ifølge nyhedsbureauet står det klart, at den nu 60-årige brite i hvert fald har hjulpet Epstein med at misbruge unge piger seksuelt.

De to var kærester igennem flere år i 1990'erne. De var kendt for at deltage i fester med højtstående personer og for at rejse i luksuriøse privatfly.

Jeffrey Epstein døde i august 2019. På det tidspunkt sad han i en fængselscelle på Manhattan i den amerikanske millionby New York City.

Ifølge retsmedicineren hængte han sig selv, kort efter at han blev tiltalt for at have seksuelt misbrugt "dusinvis" af unge piger under 18 år.



