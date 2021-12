Amazon har måttet opdatere deres stemmeassistent, Alexa.

Det sker, i kølvandet af, at stemmestyringen gav en tiårig pige en ret så vild udfordring. Det skriver BBC.

Pigens mor, Kristin Livdahl, beskrev hændelsen på Twitter. En eftermiddag præget af vintervejr havde hun og datteren udfordret hinanden i en række fysiske prøvelser, de havde set på YouTube.

Men da datteren bad Alexa om en udfordring spærrede Kristin Livdahl øjnene op.

»Tilslut en telefonoplader cirka halvvejs til en stikkontakt, og før derefter en mønt ned til de blottede spidser,« lød det fra den populære Echo-højttaler.

Udfordringen, der også er kendt som 'Penny Challenge', begyndte for et års tid siden at dukke op forskellige steder på nettet, blandt andet det sociale medie TikTok.

»Resultatet af dette er, at nogen vil komme alvorligt til skade. Du kan miste både fingre, hænder og arme,« sagde stationsleder på Carlisle East brandstation, Michael Clusker, i 2020 til The Press Yorkshire, da han blev spurgt ind til den farlige trend.

Det skyldes, at metaller leder elektricitet, hvorfor det kan forårsage stød, brand og anden skade, hvis man indsætter mønter i strømforsyninger.

Lykkeligvis nåede Kristin Livdahl at gribe ind, før datteren nåede at tage imod udfordringen fra Alexa.

»Så snart vi blev opmærksomme på denne fejl, tog vi en hurtig handling for at rette den,« lød det, ifølge BBC, fra Amazon.