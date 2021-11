Elon Musk har delt et gammelt, kinesisk digt på sine sociale medier.

Det har skabt røre hos de kinesiske internetbrugere, og en debat om betydningen herom tog fart. Mange roste dog også Tesla-topchefen for hans kendskab til teksten.

Elon Musk, der – om nogen – er kendt for sine kryptiske opslag på sociale medier, gav opslaget overskriften 'Humankind', som på dansk kan oversættes til 'menneskeheden'. Herefter var det en forkortet version af det kinesiske 'syvtrinsvers' af Cao Zhi.

Det allegoriske digt bruges i undervisningen i alle Kinas folkeskoler og handler om vigtigheden i sammenhold.

Direkte oversat er det en fortælling om bønner, der tilberedes, og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor man har travlt med at 'riste' hinanden, når man kommer fra samme sted. Det er en udvidet metafor, der beskriver forholdet mellem et broderskab, som er præget af jalousi og forestillingen om, at den ene skader den anden over små skænderier.

Opslaget, der fik over 100 millioner sidevisninger på det kinesiske medie, Weibo, sparkede gang i diskussioner om, hvordan rigmandens digt mon skal tolkes.

Flere gisnede om, at digtet skulle referere til de to konkurrerende kryptovalutaer, shiba inu og dogecoin, som han i forvejen havde tweetet om i denne uge. Musks tweets er nemlig kendt for at flytte kryptovalutamarkeder, og det, på trods af at handel med kryptovaluta er forbudt inden for Kinas grænser.

Et kinesisk medie, Reference News, funderede over, om opslaget måske var en hentydning til en ophedet udveksling, han havde med den administrerende direktør i FNs Verdensfødevareprogram, WFP, tidligere på ugen, omhandlende donationer.