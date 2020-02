Det britiske politi undersøger påstande om, at den tidligere premierminister David Camerons bodyguard lod sin pistol blive liggende tilbage på et flytoilet!

Den blev fundet af en skrækslagen medpassager, og pistolen - en 9 mm Glockpistol - blev overdraget til personalet på British Airways-flyet, der skulle flyve fra New York til London.

Afrejsen blev en time forsinket på grund af hændelsen. Det skriver Daily Mail.

Ifølge The Sun blev der også fundet to pas, tilhørende politimanden og David Cameron, ved siden af pistolen.

Den tidligere premierminister David Cameron møder her Kinas premierminister Li Keqiang i november 2018. Foto: JASON LEE Vis mere Den tidligere premierminister David Cameron møder her Kinas premierminister Li Keqiang i november 2018. Foto: JASON LEE

Piloten på flyet annoncerede, at de politifolk, der var sat til at passe på vigtige personer ombord på flyet, havde tilladelse til at have pistoler med sig ombord på flyet.

Men en passager nægtede at acceptere den situation. Den blev først løst, da pistolen blev fjernet fra flyet.

»Vi er informeret om hændelsen på et fly på den 3. februar. Og den officer, der var involveret, er siden blevet fjernet fra tjenesten,« lyder det i en udtalelse fra politiet.

»Vi tager denne sag ekstremt seriøst, og en undersøgelse er sat i gang.«

Her siger David Cameron farvel til premierministerposten i 2016. Her sammen med sin kone Samantha, sønnen Arthur Elwen og døtrene Nancy Gwen og Florence Rose Endellion inden han tog til den engelske dronning. Foto: OLI SCARFF Vis mere Her siger David Cameron farvel til premierministerposten i 2016. Her sammen med sin kone Samantha, sønnen Arthur Elwen og døtrene Nancy Gwen og Florence Rose Endellion inden han tog til den engelske dronning. Foto: OLI SCARFF

David Cameron - britisk premierminister fra 2010 til 2016 - er berettiget til at have sikkerhedsfolk med sig, når han rejser.

Den tidligere konservative leder fra 2005 til 2016 har forsøgt at holde lav profil, siden han forlod premierministerboligen i Downing Street nr. 10.

Det skete efter at han tabte folkeafstemningen om EU i 2016.

Den, der førte til det britiske 'Brexit' den 31. januar.