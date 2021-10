Han fik tre uger ude i friheden. Men friheden varede kort. For nu mistænker politiet, at en 21-årig mand i Norge har voldtaget den samme kvinde, der tidligere har anmeldt ham for voldtægt.

I august måned blev manden første gang sigtet og varetægtsfængslet for voldtægt.

Oslo Tingrett og politiets anklagemyndighed var ikke enige om, hvor længe varetægtsfængslingen skulle vare.

Det skriver norske TV 2.

Anklagemyndigheden ønskede at varetægtsfængsle den 21-årige i to uger, men Oslo Tingrett valgte at nøjes med en uge.

Begrundelsen for at forkorte varetægtsfængslingen var, ifølge norske TV 2, en usikkerhed om beviser, hans unge alder og sundhedsmæssige udfordringer.

Efter flere kortere forlængelser af varetægten blev manden løsladt 21. september.

»Vi lavede en konkret vurdering af proportionaliteten og sagen som sådan, og så var det rigtig ikke at anmode om forlænget varetægt,« siger den norske politiadvokat Iselin Håvarstein til norske TV 2.

Men mandag i denne uge måtte politiet altså igen pågribe manden.

Politiet mener, at han har brudt kontaktforbuddet, som han havde mod ekskæresten og har voldtaget hende.

Den 21-årige mand i Norge nægter sig skyldig i begge voldtægter af kvinden, der er hans ekskæreste.

I stedet mener han, at kontakten var gengældt.

Selvom manden nu sidder varetægtsfængslet, sigtet for endnu en voldtægt, mener den norske politiadvokat Iselin Håvarstein stadig ikke, at der var grund til at anmode om forlængelse af varetægten.

Den nye varetægtsfængsling af manden gælder nu i fire uger med brev- og besøgsforbud.