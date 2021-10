Onsdag aften udspillede der sig nogle helt igennem tragiske scener, da en 37-årig mand gik rundt i den norske by Kongsberg og dræbte fem mennesker med bue og pil.

Manden blev kort efter anholdt, og siden kom det frem, at han har et dansk pas.

Danskeren, der er bosat i Kongsberg, har ifølge B.T.'s oplysninger en dansk mor, der også bor i Norge.

Nu viser det sig dog, at han bestemt ikke er talefod med sine forældre.

I et retsdokument fra norske Kongsberg og Eiker Tingrett fremgår det nemlig, at han har forbud mod at kontakte eller besøge sine forældre.

Årsagen er, at han den 29. maj 2020 tvang sig adgang til forældrenes hus, selvom de bad ham om at forlade stedet.

I den forbindelse truede han med at dræbe sin far.

Da han endelig forlod forældrenes hjem, havde han lagt en revolver på deres sofa, hvilket de opfattede som meget truende.

Det fremgår ikke, hvad optrinnet skyldes, men anklagemyndigheden vurderede, at der var en forhøjet risiko for, at sønnen ville gøre skade på sine forældre.

Derfor besluttede retten følgende:

'Anklagede må hverken opsøge, forfølge eller på nogen måde tage kontakt til forældrene. Det må hverken ske personligt eller via telefon, beskeder, email, brev, postkort, gennem en tredjemand eller anden elektronisk meddelelse'.

Besøgsforbuddet fremgår af en retsdokument, som B.T. er i besiddelse af.

I 2012 blev samme mand ifølge et andet retsdokument også idømt 60 dages betinget fængsel for groft tyveri samt køb og brug af hash.

De første desperate alarmopkald fra øjenvidner til angrebet onsdag aften kom klokken 18.13.

Men der gik yderligere 34 minutter, før den 37-årige danske statsborger – som nu er sigtet for fem drab – blev anholdt af politiet.

»Det er grusomt. Han har bare gået rundt og dræbt tilfældige. Her i vores gader. Politiet havde ham, men så mistede de ham. Det er skræmmende at tænke på, at han ikke blev pågrebet før klokken 18.47,« siger Gudoon Hersi, som sammen med en veninde blev mødt af en politiafspærring, da de var på vej gennem Kongsberg tidlig onsdag aften, til Aftenposten.

Det er siden kommet frem, at gerningsmanden har bevæget sig hurtigt og angrebet helt tilfældige mennesker flere steder i byen. Blandt andet i et Coop Extra-supermarked og på flere gader nær Kongsbergs centrum.